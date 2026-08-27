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國巨跌不停PTT炸鍋！網酸「哲哲買0050會員買國巨」：財富對折等400

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨面臨500元大關保衛戰，郭哲榮分析高檔32萬人套牢仍需籌碼沉澱但可能處於打第二隻腳階段，PTT鄉民則狂刷「買進國巨有夠悲劇」等諧音梗熱議後市。記者曾吉松／攝影
國巨面臨500元大關保衛戰，郭哲榮分析高檔32萬人套牢仍需籌碼沉澱但可能處於打第二隻腳階段，PTT鄉民則狂刷「買進國巨有夠悲劇」等諧音梗熱議後市。記者曾吉松／攝影

被動元件族群近期賣壓沉重，國巨（2327）前一日一度重挫逾7%至515元，26日跌勢雖然收斂，盤中最低仍來到526元，終場收在537元、下跌1.29%。禾伸堂信昌電同步走弱，華新科則小幅翻紅，市場也持續緊盯國巨500元關卡能否守住。

摩爾投顧投資長郭哲榮指出，國巨這波除了受到大盤震盪、日韓同業走弱及資金轉向高殖利率族群影響，更大的壓力來自高檔套牢籌碼。國巨先前股價快速衝上千元期間股東人數大增，約有32萬人套在700元以上，使得股價一旦反彈就容易遭遇賣壓，加上近期外資連續調節，籌碼仍需要時間沉澱。

不過郭哲榮日前認為，短線跌破支撐並不代表趨勢反轉，目前國巨仍可能處於「打第二隻腳」的築底階段。若後續賣壓逐漸消化、股價重新站回關鍵位置，不排除出現「假破底、真穿頭」行情；現階段500元及前波456.5元低點，也成為後續重要觀察位置。

國巨一路走弱也讓PTT股板討論炸鍋，尤其不少網友把焦點放在郭哲榮過去對國巨的看法，有人酸「之前不是叫會員買 現在又不躁進了喔」、「之前說拉回要把握 現在又說不要躁進 笑死」，還有人直接喊出「自己買0050 會員買國巨喔?」、「無論他0050多神 帶會員買國巨就是被套」。

面對國巨從高檔一路修正，鄉民更玩起各種諧音梗，「相信哲哲 財富對折」、「買進國巨，有夠悲劇」、「高點買進國巨，來世再聚！」、「悲痛元件」等留言接連出現；也有人認為目前還不到急著進場的時候，直言「3字頭再叫我」、「等跌到400再進場！」。在上方套牢籌碼仍受到關注之際，500元能否守住，也成為這波國巨走勢的焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國巨 禾伸堂 郭哲榮 信昌電 被動元件 華新科 0050元大台灣50 ETF

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