0050與美股ETF走勢太像？他想砍掉VT、VOO 網提醒：別忘分散風險

一名網友在PTT股板發文請益，目前手上同時持有VT、VOO及元大台灣50（0050），投資資金尚未超過8位數，持有約3年下來，認為VOO績效確實不錯，但考量投資美股還有匯率問題，未來賣出時也得觀察匯率變化，因此開始思考是否有必要同時持有三檔ETF。

原PO觀察VT、VOO與0050近年走勢後，感覺三者「漲的時候都一起漲、跌時一起跌」，主要差異只在漲跌幅度，因此萌生簡化投資組合的想法，考慮乾脆只留下0050，不僅免除匯率問題，遇到大跌時就持續加碼，也好奇是否有人完全單押0050、不透過複委託或海外券商投資美股。

文章曝光後，有網友並不認同因為近幾年走勢相近，就放棄海外配置，直接反問「你摸著LP想想.你當初投資VT.VOO的原因是甚麼」，也有人提醒「如果0050大暴跌.你是不是又要發文說為什麼不投資VT.VOO」、「還是分散吧」，認為應先重新思考當初配置不同市場ETF的目的。

不過也有鄉民支持簡化投資，有人表示「有個幾千萬就分散只有幾百萬的話0050就好啦」，還有人分享「我買指數都賺錢，手癢亂買的都賠錢，你說呢」。另有網友建議不用一次做出全有全無的選擇，可以先調整配置比例，再依自己的投資感受決定。

討論最後也少不了正二派加入戰局，有人喊「正二」、「正2教全力進攻」，甚至分享自己的配置「我85%股票在正二 其他15%美股」。但也有網友點出這篇討論的核心：「你先想一想你當初為啥買vt跟voo」，究竟要單押0050追求簡單，還是保留VT、VOO分散市場，股民看法明顯分成不同派別。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。