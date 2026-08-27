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0050與美股ETF走勢太像？他想砍掉VT、VOO 網提醒：別忘分散風險

聯合新聞網／ 綜合報導
一名持有VT、VOO與0050滿3年的網友因考量匯率與走勢相近而萌生單押0050的想法，引發PTT鄉民針對是否該放棄海外配置與重溫當初分散風險初心展開熱烈論戰。圖／聯合報系資料照
一名持有VT、VOO與0050滿3年的網友因考量匯率與走勢相近而萌生單押0050的想法，引發PTT鄉民針對是否該放棄海外配置與重溫當初分散風險初心展開熱烈論戰。圖／聯合報系資料照

一名網友在PTT股板發文請益，目前手上同時持有VTVOO及元大台灣50（0050），投資資金尚未超過8位數，持有約3年下來，認為VOO績效確實不錯，但考量投資美股還有匯率問題，未來賣出時也得觀察匯率變化，因此開始思考是否有必要同時持有三檔ETF

原PO觀察VT、VOO與0050近年走勢後，感覺三者「漲的時候都一起漲、跌時一起跌」，主要差異只在漲跌幅度，因此萌生簡化投資組合的想法，考慮乾脆只留下0050，不僅免除匯率問題，遇到大跌時就持續加碼，也好奇是否有人完全單押0050、不透過複委託或海外券商投資美股。

文章曝光後，有網友並不認同因為近幾年走勢相近，就放棄海外配置，直接反問「你摸著LP想想.你當初投資VT.VOO的原因是甚麼」，也有人提醒「如果0050大暴跌.你是不是又要發文說為什麼不投資VT.VOO」、「還是分散吧」，認為應先重新思考當初配置不同市場ETF的目的。

不過也有鄉民支持簡化投資，有人表示「有個幾千萬就分散只有幾百萬的話0050就好啦」，還有人分享「我買指數都賺錢，手癢亂買的都賠錢，你說呢」。另有網友建議不用一次做出全有全無的選擇，可以先調整配置比例，再依自己的投資感受決定。

討論最後也少不了正二派加入戰局，有人喊「正二」、「正2教全力進攻」，甚至分享自己的配置「我85%股票在正二 其他15%美股」。但也有網友點出這篇討論的核心：「你先想一想你當初為啥買vt跟voo」，究竟要單押0050追求簡單，還是保留VT、VOO分散市場，股民看法明顯分成不同派別。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 VOO VT 分散風險 ETF 美股

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