非投等債ETF正點 交投熱絡

3季以來在市場持續揣測聯準會政策動向下，債市走勢震盪，投信發行的債券ETF表現也多受壓抑，不過第3季以來成交熱絡、日均量逾5,000張的債券ETF中，有五檔同期間繳出正報酬，其中四檔都是非投等債ETF，可見在貨幣政策動向未明的環境下，存續期短又能兼顧收益需求的券種受關注。

財富管理專家指出，近期金融市場起伏不定，不過非投等債信用狀況仍保持穩健，且又具備收益優勢，仍持續吸引資金關注，群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投債、凱基美國非投等債等規模都逾百億元，主動聯博全球非投規模也已經逼近百億元。

非投等債ETF不僅交易相對熱絡，績效也突出。群益優選非投等債ETF經理人李忠泰表示，儘管聯準會利率政策途徑未明，不過市場普遍預期「higher for longer」格局未變，長天期殖利率仍受財政赤字與債券供給壓力干擾，主要券種中，非投等債因具高殖利率與低存續期，具債息收益，也相對能抵禦利率波動風險。再者，從非投等債基本面來看，基於經濟保持增長，發行企業獲利強勁，使非投等債信用狀況維持穩健，今年違約預期值料持續低於長期均值，殖利率則維持在高於過去十年中位數之上，整體來看非投等債仍具吸引力。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤分析，聯準會新任主席華許上任後，政策不確定性提高，影響債券價格，同期間非投等債ETF表現仍展現韌性。

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