五檔高息主題ETF 創高價

台股昨（26）日站上所有均線，94檔台股ETF中，包括群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能、復華富時高息低波等八檔收盤價創新高，其中五檔為高息型。法人表示，台股仍維持偏多結構，但在震盪中宜維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF即是穩健投資首選。

投信法人表示，市場上台股高息ETF的成分股篩選機制各有千秋，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股高息ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，雖然AI概念股仍是台股市場主軸，只是從過去全面齊漲，轉為「輪動加速、個股分化」。但目前台股仍屬多頭整理，AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。而高息型ETF成分股波動度相對可控，投資人可續抱台股高股息ETF。

其中，受惠金融市場熱絡，帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀，持有金融股比例高的台股高息ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，投資人都可逢低分批布局或是續抱。

大華優利高填息30 ETF經理人郭修誠表示，台股下檔獲得支撐後，多頭架構依然完好。隨著市場沉澱後補量，大盤具備充沛的向上續攻動能。面對高檔震盪且產業快速輪動的環境，投資策略應秉持「基本面成長」與「高股息防禦力」雙軌並重。

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