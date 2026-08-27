高含輝ETF 法人按讚

輝達（Nvidia）將在27日清晨公布上季業績表現，堪稱是全球科技業財報季的壓軸大戲。投資人將密切關注AI需求、循環融資疑慮及記憶體供應吃緊等三大問題。 路透

AI晶片龍頭大廠輝達將於今（27）日清晨公布財報，市場認為有望優於預期，加上日前輝達宣布攜手六大金融機構設立AI運算基礎設施融資平台，目標動員逾5,000億美元第三方資本，為科技巨頭現金流解套，投信法人看好含「輝」ETF前景。

觀察盤面海外ETF持股概況，截至25日止，共41檔持有輝達、15檔的輝達權重達雙位數，含輝量最高的三檔為群益美國科技巨頭（009824）、富邦未來車（00895）及中信美國創新科技。

法人指出，輝達與Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs及KKR六大金融機構共同設立AI運算基礎設施融資平台，讓AI算力比照電網與電信基地台，改以專案融資、資產化方式運作，資本支出不再單獨受制於少數雲端業者的自由現金流，資本結構發生改變，此舉將AI晶片與資料中心轉化為具備穩定現金流的可投資資產類別，對輝達而言無疑是利多。

平衡凱基美國TOP研究團隊表示，全球雲端服務大廠對AI算力基建承諾未減，不過市場對於國際科技股市場的預期已墊高，一旦財報或財測出現「預期落差」，即使基本面未變，也可能引發獲利了結與劇烈震盪。

群益美國科技巨頭經理人李晉含強調，市場已普遍預期輝達有能力再度交出亮眼財報，但這次真正決定後續股價與AI產業前景的關鍵，在於能否證明Rubin的供應與產品能接續成長、HBM成本可被吸收或轉嫁，以及AI融資平台能夠解決瓶頸而非放大信用風險。儘管分析師共識已預期營收與EPS可能有接近翻倍的歷史性高成長，市場仍期待輝達延續過去14個季度驚喜財報的好表現。

富邦未來車經理人王素珍表示，這次財報觀察重點包括資料中心業務成長、AI晶片需求延續性、毛利率走勢及中國市場變化等，同時，下一代Rubin架構的產品開發與量產進度，也將牽動市場對後續AI硬體升級周期的預期。

國泰費城半導體經理人李翰林指出，短線雜音雖增加，但AI基礎建設投資與半導體長線成長趨勢未變，近期回檔反而有助消化漲多後的評價與籌碼壓力。

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