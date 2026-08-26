0050從三足鼎立到科技獨霸！20年成分股大洗牌：汰弱留強不等於風險集中

大家常戲稱「0050是台積電與他的49位小夥伴」，帶你回到20年前，0050剛成立時的成分股（搭配圖）

​1.台積電單一權重膨脹3.2倍

2003年：17.99%

2026年：58.29%（淨增加超過40個百分點）

光是台積電「單一檔」的權重，就已經超越2003年「整個前十大成分股的總和（52.64%）」。

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2.產業結構：從「三足鼎立」到「科技獨霸」

2003年（電子、傳產、金融並重）：台塑四寶與大型金控各佔3席，前十大百花齊放。​

2026年（半導體與AI供應鏈包辦）：傳產全數跌出前十；金控僅存中信金與富邦金，合計權重被稀釋到2.24%，取而代之的是台達電、日月光，以及搭上AI浪潮的台光電、欣興。

電子股在前十大的比重從32.2%狂飆到76.7%。

​3.頭部集中度大幅提升

2003年前十大佔比52.64%，其餘40檔還能分得47.36%。

2026年前十大佔比高達78.89%，其餘40檔被壓縮到只剩21.11%。

​提姆觀點：這不是風險集中，而是「自動汰弱換強」的運作結果

過去幾年台積電領跑，市場說「買0050不如直接買台積電」；今年AI供應鏈噴發、CCL材料與載板漲幅超車，又有人說「台積電漲不動了，該買主動型ETF追飆股」。

這是看漲說漲，看跌說跌，誰能想到CCL及載版可以衝到台灣市值前10公司呢？

​但這正是市值型ETF最強大的地方：它不需要預測哪家公司會成為下一個霸主。

透過「市值加權」與「定期汰弱換強」的被動機制，市場資金會幫你把最強的贏家灌進前十大，同時自動將落後產業的權重縮小。

​你只要用極低的經管成本（0.0965%），就可以買到的是一個永遠隨著時代演進、自動擁抱最強企業的自我修正系統。

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