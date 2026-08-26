台股大漲 個股成交前五大全被 ETF 包辦 零股成交第一0050

台股25日開低走高，終場上揚407.14點，收在45169.46點，漲幅0.91%，金融股也在財報獲利佳的利多下表現相對出色，金控股富邦金（2881）上漲7.2%收在141.5元創新高、凱基金（2883）收漲停，國泰金（2882）也上漲4.15%再度站上百元大關，多檔金控股價表現亮麗，讓金融指數單日上漲2.31%，指數攀升至3,233.38點，劍指歷史新高，連帶讓含金量高的台股ETF績效長紅。

2026-08-26 12:44