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台股大漲 個股成交前五大全被 ETF 包辦 零股成交第一0050
台股26日開平走高，一度逼近46K大關，投資人也持續ETF。盤中成交量前五大全部被ETF包辦。成交量前五大包括主動統一升級50（00403A）逾24萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾21萬張排名第二，主動中信台灣收益（00406A）逾19萬張排名第三、元大台灣50反1（00632R）逾18萬張排名第四、元大台灣50正2（00631L）逾17萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有388萬，南亞（1303）有188萬，台積電（2330）有154萬，陽明（2609）有137萬，主動統一台股增長（00981A）有126萬，前五大有二檔ETF。
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