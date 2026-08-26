00411A 今掛牌 41檔成分股全出爐

主動式ETF再添新兵，主動統一前沿科技（00411A）26日掛牌。25日公布的最新規模為70.28億元、淨值為9.45元。同時，成分股也全數出爐，目前共有41檔，包含輝達、台光電（2383）等指標股均入列等。

根據統一投信官網資料，00411A的前十大持股及權重依序輝達4.35%、PALANTIR 4.10%、SPACE EXPLORATION TECHN 4.05%、超微半導體3.18%、BLOOM ENERGY 3.04%、高力（8996）2.64%、LUMENTUM 2.63%、台光電2.55%、NEBIUS 2.51%、緯穎（6669）2.51%。

00411A於8月11日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，IPO發行價每股10元，保管銀行是中國信託商業，收益分配採年配，預計首次除息時間將落在2027年4月，風險報酬等級為RR4，ETF經理人是郭智偉，至於經理費及保管費則按規模表現，依據最新規模來看，經理費為1.4%、保管費為0.155%。

郭智偉自2017年接手統一全球新科技基金以來，累積績效高達727.25%，超越同期間台股的334.99%報酬率，且統一全球新科技基金從發行價10元，漲到現在超過100元。

統一投信表示，AI持續帶動科技產業創新，市場關注焦點已不只集中於運算與資料中心等基礎建設，從近期企業營運表現來看，美股企業獲利仍具成長動能，AI算力需求亦持續強勁，市場焦點逐步轉向AI投資回報率及後續資本支出的延續性。隨AI應用滲透率提升，除了已建立競爭優勢的科技領導企業外，隨新技術商業化逐步成長的前沿科技企業，也可望成為下一階段科技產業成長動能。

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