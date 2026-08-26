Yahoo 股市2026「台灣投資人行為大調查」投資 ETF 和股票比率創高

在AI與科技龍頭股的帶動下，台股持續高檔震盪，高股價與高波動驅動投資人持續審視資產配置與風險管理。Yahoo股市針對台灣超過5,000名18 歲以上的網路使用者進行調查，今（26）日公布2026年「台灣投資人行為大調查」結果，國人投資股市與ETF的比率雙雙創下新高，逾七成投資人過去一年靠投資資產增加。

Yahoo股市整理，在震盪局勢下，四大「贏家密碼」正成為投資人應對市場的布局方向，包括「AI為核心戰略思維」、「主動鑽研增加底氣」、「打造國人投資股市與ETF的比率雙雙創下新高多樣化資產護城河」，以及「收息與成長雙引擎 ETF 策略」。

根據調查，國人投資股市與ETF的比率雙雙創下新高，股票投資參與率從61%躍升至76%，ETF投資率由40%大幅上揚至56%。30歲以下受訪者進場速度更為顯著，股票與ETF投資比率分別達75%及 67%，反映全民理財動能持續升溫。調查同時顯示，逾七成受訪者過去一年透過股市實現資產增長，其中約有三成達成超額報酬。

隨著AI相關投資標的成為國人資產配置的主流選項，調查也發現，近七成受訪者已將AI相關金融商品納入投資組合；其中30歲以下年輕世代比率更高達75%，高資產族群則達 86%。

四大投資密碼首先是以AI為核心戰略思維，投資AI商品的受訪者中，將半數以上資金投注於AI標的者，有41%實現資產大幅成長或翻倍；反之，僅投放10%以下資金的保守觀望者，有65%獲利持平或僅小幅成長，資金配置與投資成果之間存在明顯關聯。

其次是主動鑽研，願意深入研究、主動了解AI產業生態的投資人，有48%獲利達到大幅或翻倍成長，顯示對產業的理解程度與投資成果呈正向關係。

第三是多樣化配置，獲利翻倍者採取多元配置，以台股現貨（63%）與含AI權值股的 ETF（59%）為雙核心，搭配AI主題型 ETF（35%）、科技主題基金（29%） 及 美股AI商品（12%），透過多元商品類型分散投資風險。

第四是在ETF 配置上呈現「攻守兼備」特性，高股息ETF（62%）、市值型ETF（58%）與主動式ETF（58%） 各獲青睞；產業主題型（35%）、債券型（18%）與海外 ETF（12%）亦同樣納入布局，靈活因應高檔震盪。

展望2026年AI投資前景，近九成受訪者樂觀以對。已有四成受訪者使用AI輔助投資，30歲以下更達六成；主要應用於分析篩選投資標的（52%）、整理財報摘要（50%）及評估投資配置（47%），另有30%用於市場情緒分析、29%用於解讀新聞及法說會內容。

調查也揭露了投資人面對AI建議時的反應：當AI建議與自身判斷相左時，有七成受訪者表示會小幅跟進並持續觀望，近三成則優先相信自己的判斷，僅2%完全遵循 AI 建議。數據顯示，多數投資人並不盲從，而是採取審慎的人機協作模式。

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