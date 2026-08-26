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陳幸妤2300萬買0050！年化極端保守5％：每年提領4％家用約2千萬、18年後本金破3100萬

聯合新聞網／ 綜合報導
假設陳幸妤2300萬買0050年化5%試算18年，採4%法則年領家用，累積提領近2000萬元現金，小孩成年時剩餘總資產仍破3100萬元。記者袁志豪／攝影
假設陳幸妤2300萬買0050年化5%試算18年，採4%法則年領家用，累積提領近2000萬元現金，小孩成年時剩餘總資產仍破3100萬元。記者袁志豪／攝影

前總統陳水扁之女陳幸妤與前夫趙建銘的2,300萬元教育基金風波持續延燒，雙方對於資金流向各執一詞，甚至傳出兒子與父親通話對質時，意外引發外界對這筆資金若拿去投資的熱烈討論。

如果當初這筆2,300萬元沒有放在銀行或交由長輩代操，而是全數單筆投入市值型ETF元大台灣50（0050），並設定將這筆資金一路「養到小孩成年」的18年長期投資計畫，資產結局究竟會如何？

以保守的年化總報酬率5%來估算，並嚴格執行4%法則，每年固定提領4%作為家庭生活費，經過18年的複利滾存，實際試算結果如下：

2300萬投入0050試算18年結果

項目試算結果
初始本金2300萬元（單筆投入0050）
18年累積提領現金約2000萬元（當作家用生活費花掉）
18年後剩餘總資產約3100萬至3200萬元（本金不減反增）

18年來不僅每年都有將近百萬元的現金拿來當作家用生活費花掉，18年後小孩成年時，原本的2,300萬元本金不僅完全沒少，還額外多出了將近900萬元的資本成長，總資產逆勢成長超過三成。

相較之下，如果將2,300萬元放在銀行定存，雖然本金看似安全，但扣除18年來的通貨膨脹與定存薄弱利息後，購買力將大幅縮水，更無法享受到資本利得與複利帶來的雙重果實。

這項試算也讓外界在關注名人財務紛擾的同時，再次省思長期資產配置與穩健提領機制的重要性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 陳幸妤 趙建銘 ETF 市值型 陳水扁

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