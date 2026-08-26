00960月飆23％奪冠、009821緊追！航運稀土雙雄強勢搶進前段班

近期ETF市場出現明顯的績效集中現象，近一個月績效前5名清一色由航運、關鍵資源及生技醫療三大題材包辦，其中野村全球航運龍頭（00960）以23.16%漲幅拿下冠軍，野村稀土關鍵資源（009821）則以20.11%緊追在後，富邦基因免疫生技（00897）、國泰基因免疫革命（00898）及群益那斯達克生技（00678）也擠進前5名。

雖然三大族群產業屬性不同，但共同具備明確的產業題材與各自的基本面催化因素。

機構法人指出，航運族群近期受到供需、運價及季節性旺季等因素支撐，美伊地緣政治情勢反覆，也讓市場持續關注全球航線與運輸成本變化。

00960涵蓋貨櫃、散裝及油輪三大航運次產業，能掌握不同船型的市場機會，近期更成為台灣掛牌ETF中唯一週線連續8週上漲的標的，航運產業動能受到市場關注。

009821則受惠近期金價強勢突破每盎司4,600美元，帶動成分股中的金礦股表現，黃金與關鍵資源題材同步升溫；生技醫療族群則迎來下半年產業事件密集期，隨全球大型生技年會及醫學會議陸續登場，新藥臨床數據、解盲結果及授權合作等進展，有望持續成為市場關注焦點。

近一月ETF績效排行 非科技題材搶進前段班

ETF代號 ETF名稱 月漲幅 00960 野村全球航運龍頭 23.16% 009821 野村稀土關鍵資源 20.11% 00897 富邦基因免疫生技 18.89% 00898 國泰基因免疫革命 17.67% 00678 群益那斯達克生技 9.85%

資料來源：Cmoney，2026/7/14～2026/8/25

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