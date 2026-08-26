金融指數走強 含金量高的台股 ETF 金光閃閃

25日強勢的金融股指數26日續強，金融股指數近期呈現走高趨勢，撐住台股指數。金融股財報獲利佳的利多表現相對出色，讓含金量高的台股ETF績效長紅。

94檔台股ETF中包括群益台灣精選高息（00919）、元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30（00701）、統一台灣高息動能（00939）、凱基優選30（00938）共有五檔持有金融股五成以上，以8月以來表現來看，00919含息績效上漲5.07%表現最出色。值得一提的是，00919昨日創下收盤新高，讓138萬位投資人樂開懷。00919即將在月底公布第14次配息資訊，市場對其連續維持年化配息率10%以上高配息政策的延續深具期待。

法人表示，金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

群益投信台股ETF研究團隊表示，面對大盤高低震盪頻繁的市況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，除了其波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，今年來台股市場交易熱絡，進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀，帶動金融業的獲利與配息持續成長，以壽險為主體的金控股更凸顯它們的投資價值。金融股財報亮麗，加上金融股預期受惠投資收益回升，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。

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