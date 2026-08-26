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00919衝破31元！第3季配息倒數…能再創新高？棒棒：3情境推估

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00919股價衝破31元大關且第3季配息即將開獎，市場推估若維持平盤配發1元、年化配息率仍達12.87%，若進一步加碼至1.05元甚至1.1元則年化配息率上看14.16%。圖／聯合報系資料照
00919股價衝破31元大關且第3季配息即將開獎，市場推估若維持平盤配發1元、年化配息率仍達12.87%，若進一步加碼至1.05元甚至1.1元則年化配息率上看14.16%。圖／聯合報系資料照

群益台灣精選高息（00919）股價竟然衝破31元，第3季配息開獎倒數，能再創新高嗎？最新數據與情境推估一次看

2026上半年配息數據

2026Q1：配息0.78元｜公告日收盤價24.34元｜預估年化配息率高達12.34%

2026Q2：配息1元｜公告日收盤價30元｜預估年化配息率強勢站上13.33%

2026Q3配息情境大猜想（以8/25的31.07元試算）

維持平盤（配1元）

單次殖利率約3.22%，預估年化配息率依舊高達12.87%

微幅上調（配1.05元）

單次殖利率約3.38%，預估年化配息率上看13.52%

強勢創新高（配1.1元）

單次殖利率約3.54%，預估年化配息率衝上14.16%

棒棒碎碎念

00919今年上半年的表現相當強勢，Q1開出0.78元後，Q2更是一舉跨越1元大關，年化配息率雙雙維持在12%至13%的頂級水準。

隨著第三季配息公告日臨近，截至8/25股價來到31.07元。即使Q3僅維持與上一季相同的1元平盤，年化配息率依然有12.87%的極高水準；若是再次加碼開出1.05元甚至1.10元，更將刷新市場的期待！

大家覺得這次00919Q3是會穩穩守住1元，還是會再次驚喜調高、挑戰新高呢？

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 殖利率

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