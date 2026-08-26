0056存18年輸0050進出23次！差3417萬…清流君：關鍵是報酬非股數

如果一個人投資18年，一股股票都沒賣；另一個人卻前前後後賣了23次。你覺得最後誰的資產會比較多？按照台灣最傳統的存股觀念，答案好像很明顯：當然是一股都沒賣的人。

畢竟，領股息叫做「被動收入」，賣股票卻叫做「吃本金」。股票一直賣、股數愈來愈少，總有一天不是賣光，就是準備去睡公園。聽起來非常合理，但這張圖跑出來的結果，剛好完全相反。

這次我們讓0056走最純正的存股路線：買進之後一股都不賣，每次配息全部領走，也不再投入。

因此，0056在2008年與2010年沒有配息時，這兩年就是完全沒有現金可領，也不會賣股補足。

這點和我上次做的「固定5%提領回測」不同。

上一次是假設退休族每年都有固定生活費需求，不管ETF有沒有配息，都必須提領；這一次則完全跟著0056的實際配息走：有配息才領，沒配息就一毛錢也不拿。

0050則扮演大家最害怕的角色：現金流不夠就賣股，股息有剩就再投入。

回測從2008年1月2日開始，兩邊各投入1,000萬元。

0056買進約38.83萬股，之後完全不賣；0050則買進約16.64萬股。

接下來的規則很簡單，每次0056發放多少現金，0050就必須在同一個發放日，拿出完全相同的金額。

如果0050收到的股息超過這筆金額，剩下的錢就按照當天收盤價再投入；如果股息不夠，就賣出一部分0050補足。

也就是說，兩邊投入的本金相同，實際領走的現金也完全相同。

這張圖真正要看的是：「領走一模一樣的現金之後，最後誰能留下更多資產？」

圖上的綠線，是0050剩餘股票的市值；紅線則是0056剩餘股票的市值。 紫色圓點代表0056配息。 橘黃色倒三角代表0050賣股。 藍色正三角代表0050把多出來的股息再投入。

一路跑到2026年7月底，兩邊累計領走的現金都是1,200.7萬元，換句話說，雙方拿到手的錢不但完全相同，而且都已經超過最初投入的1,000萬元。

這段期間，0056一共有25次配息事件。為了提供相同現金流，0050總共賣股23次，也有18次把多出來的股息重新投入。

照一般人的直覺，0050前前後後賣了23次，資產不是應該早就被愈賣愈薄了嗎？結果呢？反覆賣股的0050，最後還剩下5,339.3萬元；從頭到尾一股都沒賣的0056，最後剩下1,921.6萬元。

0050足足多留下3,417.8萬元，剩餘股票市值約是0056的2.78倍。

回測這張圖，不是要預言0050未來一定打敗0056，而是要打破一個流傳很久的迷思：「賣股，不代表資產一定會愈賣愈少；一股不賣，也不代表沒有從投資組合中提領資產。」

0056發放股息時，是把基金資產中的一部分現金交給投資人，在其他條件不變下，除息後的基金淨值也會相應下降；0050賣股，同樣是把投資組合中的一部分價值轉換成現金。

一個是ETF按照配息政策替你處理，另一個是你自己決定要賣多少。

名稱聽起來不同，帶給投資人的心理感受也完全不同，但從整體資產的角度來看，兩者都是把投資組合中的一部分價值轉成可以花用的現金。

當然，0050與0056最後出現這麼大的差距，並不是因為「賣股」本身比較厲害。

真正的原因是兩檔ETF的選股規則與持股結構不同，導致它們在這段期間創造出不同的總報酬。

總報酬，就是資本利得加上配息。真正決定資產能不能繼續成長的，從來不是你賣過幾次股票，也不是帳戶裡還剩下幾股，而是投資標的創造的總報酬，能不能長期高於你把錢領走的速度。

如果總報酬夠高，就算定期賣掉一小部分，剩下的資產仍然會繼續成長。

相反地，如果總報酬不夠，就算死守股數、一股都不賣，配息領久了，留在市場裡繼續複利的資產，仍會慢慢被消耗殆盡。

這告訴我們一件很重要的事：「退休後不賣股票，只靠配息」，並不會自動變得比較安全。

退休族真正需要的是現金流，不一定非得是股息；真正該保護的是總資產，而非是股數。

所以，看完這張圖，最值得問自己的問題是：「在領走相同現金之後，我剩下的資產還留下多少？之後的好幾十年，又能陪我走多久？」

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