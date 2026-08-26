下半年績效居冠！00961規模衝破百億大關…挾年化18％高息迎除息
今年以來台股波動率屢創近年極端值，牛熊切換速度明顯加快，促使市場資金在追求股息之餘，更加審視ETF的抗震能力與選股體質。在資金避險與尋求穩定現金流的雙重發酵下，富蘭克林華美投信旗下的FT臺灣永續高息ETF（00961）異軍突起，憑藉亮眼的含息總報酬與不斷攀升的配息率，於昨日收盤規模正式衝破百億元大關，成為近期台股ETF市場的黑馬。
根據CMoney最新統計數據顯示，台股下半年以來面臨劇烈修正，大盤指數呈現負報酬，但00961卻展現強大的抗跌跟漲能力，下半年以來績效達6.93%，不僅優於統一台灣高息動能（00939）的6.88%、大華優利高填息30（00918）的5.48%，也領先群益台灣精選高息（00919）的5.32%，在規模百億元以上ETF中居下半年績效第一。
00961今年以來配息表現也持續升溫。自5月起，單次配息金額連續三個月走高，並維持每單位0.19元高點，年化配息率約18%。挾帶這股高息氣勢，00961即將於下周迎來最新一次除息，引發市場關注。
觀察規模與受益人數，資料顯示00961年初規模約14.71億元、受益人數約1萬2,683人；隨配息與淨值表現受到市場關注，最新受益人數已攀升至4萬6,112人，較年初大增逾2.6倍，規模更在26日收盤突破百億元。
00961基金經理人江明鴻指出，當AI、伺服器及高效能運算等題材帶動部分企業股價快速上漲時，單以殖利率作為選股標準，可能錯過基本面強勁但殖利率因股價上漲而下滑的公司；相較之下，將ROE納入篩選機制，有助於確認企業實際獲利品質，降低高股息組合落入「高殖利率、低成長」標的的風險。
00961追蹤指數採取「先體質、後配息」的篩選方式，首先要求成分股ROE須大於零，排除虧損企業，再依股利率排序，並透過季ROE成長率加權，兼顧企業獲利能力、股利條件與成長動能。
百億ETF下半年以來績效
|股票代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|下半年以來績效(%)
|規模(億)
|00961
|FT臺灣永續高息
|13.12
|6.93
|100.1
|00939
|統一台灣高息動能
|22.67
|6.88
|266.3
|00918
|大華優利高填息30
|33.89
|5.48
|1148.8
|00919
|群益台灣精選高息
|31.07
|5.32
|5678.2
|00934
|中信成長高股息
|28.66
|3.77
|122
|00713
|元大台灣高息低波
|61.65
|2.41
|1053.9
|0056
|元大高股息
|52.55
|1.43
|7482.14
|TWA00
|加權指數
|45169.46
|-2.07
|－
資料來源：CMoney
資料日期(2026.08.26)
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