下半年績效居冠！00961規模衝破百億大關…挾年化18％高息迎除息

今年以來台股波動率屢創近年極端值，牛熊切換速度明顯加快，促使市場資金在追求股息之餘，更加審視ETF的抗震能力與選股體質。在資金避險與尋求穩定現金流的雙重發酵下，富蘭克林華美投信旗下的FT臺灣永續高息ETF（00961）異軍突起，憑藉亮眼的含息總報酬與不斷攀升的配息率，於昨日收盤規模正式衝破百億元大關，成為近期台股ETF市場的黑馬。

根據CMoney最新統計數據顯示，台股下半年以來面臨劇烈修正，大盤指數呈現負報酬，但00961卻展現強大的抗跌跟漲能力，下半年以來績效達6.93%，不僅優於統一台灣高息動能（00939）的6.88%、大華優利高填息30（00918）的5.48%，也領先群益台灣精選高息（00919）的5.32%，在規模百億元以上ETF中居下半年績效第一。

00961今年以來配息表現也持續升溫。自5月起，單次配息金額連續三個月走高，並維持每單位0.19元高點，年化配息率約18%。挾帶這股高息氣勢，00961即將於下周迎來最新一次除息，引發市場關注。

觀察規模與受益人數，資料顯示00961年初規模約14.71億元、受益人數約1萬2,683人；隨配息與淨值表現受到市場關注，最新受益人數已攀升至4萬6,112人，較年初大增逾2.6倍，規模更在26日收盤突破百億元。

00961基金經理人江明鴻指出，當AI、伺服器及高效能運算等題材帶動部分企業股價快速上漲時，單以殖利率作為選股標準，可能錯過基本面強勁但殖利率因股價上漲而下滑的公司；相較之下，將ROE納入篩選機制，有助於確認企業實際獲利品質，降低高股息組合落入「高殖利率、低成長」標的的風險。

00961追蹤指數採取「先體質、後配息」的篩選方式，首先要求成分股ROE須大於零，排除虧損企業，再依股利率排序，並透過季ROE成長率加權，兼顧企業獲利能力、股利條件與成長動能。

百億ETF下半年以來績效

股票代號 股票名稱 收盤價(元) 下半年以來績效(%) 規模(億) 00961 FT臺灣永續高息 13.12 6.93 100.1 00939 統一台灣高息動能 22.67 6.88 266.3 00918 大華優利高填息30 33.89 5.48 1148.8 00919 群益台灣精選高息 31.07 5.32 5678.2 00934 中信成長高股息 28.66 3.77 122 00713 元大台灣高息低波 61.65 2.41 1053.9 0056 元大高股息 52.55 1.43 7482.14 TWA00 加權指數 45169.46 -2.07 －

資料來源：CMoney



資料日期(2026.08.26)

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