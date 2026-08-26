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海外主動式ETF再添猛將 00411A 上演慶祝行情 前十大持股一次看
受到美債殖利率回落與國際油價下跌提振，美股主指擺脫震盪強勢反彈；光通訊大廠 Lumentum 受惠強勁財報延續再評價行情，Bloom Energy 則因裴洛西家族重倉成為焦點，雙雙飆漲逾 6%。多頭氣勢帶動26日在台掛牌的海外 ETF 走揚，甫上市的主動統一前沿科技（00411A）早盤跳漲逾 1%，上演慶祝行情。
進一步攤開00411A持股，除了涵蓋昨日領漲的 Lumentum 與 Bloom Energy 外，前十大持股更一口氣打包輝達、Palantir、超微與 Nebius 等 AI 算力巨頭，及太空經濟新星 SpaceX，再加上台系 AI 供應鏈核心高力、台光電與緯穎，雙軌布局主流科技巨獸與新創獨角獸。
展望後市，統一00411A經理人郭智偉指出，短期內受全球利率政策、美長債利率及油價波動等三大因素影響，致使股市表現受壓抑；但長線而言，企業獲利所驅動向上的結構不變，看好2027 年代理式AI與 2028 年Physical AI浪潮。布局上，聚焦AI軟體、AI基礎建設、太空經濟等。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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