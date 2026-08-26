海外主動式ETF再添猛將 00411A 上演慶祝行情 前十大持股一次看

如果一個人投資18年，一股股票都沒賣；另一個人卻前前後後賣了23次。你覺得最後誰的資產會比較多？按照台灣最傳統的存股觀念，答案好像很明顯：當然是一股都沒賣的人。 畢竟，領股息叫做「被動收入」，賣股票卻叫做「吃本金」。股票一直賣、股數愈來愈少，總有一天不是賣光，就是準備去睡公園。聽起來非常合理，但這張圖跑出來的結果，剛好完全相反。 這次我們讓0056走最純正的存股路線：買進之後一股都不賣，每次配息全部領走，也不再投入。 因此，0056在2008年與2010年沒有配息時，這兩年就是完全沒有現金可領，也不會賣股補足。

2026-08-26 10:26