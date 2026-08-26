買0050不如台積電（2330）？楚狂人公開復盤：別小看其餘四成持股威力

楚狂人在影音節目中回顧一年前的資產配置決策，針對去年7月將手中市值型ETF出清換成台積電的操作進行公開檢討。他指出，截至今年7月底，台積電含息報酬率為57.37%，元大台灣50（0050）則達59.9%，0050以約2.53%的差距小幅領先台積電；這項結果打破了市場常認為「買0050不如直接單壓台積電」的直覺想法。

楚狂人進一步拆解決策邏輯指出，當初決定換股的主因，是認為台積電在5年內具備無可取代的競爭優勢與定價權，而0050扣除台積電後的其他四成成分股，成長性恐落後並拖累整體投資組合績效。

因此，他當時評估將0050換成台積電是一筆「下檔風險差不多、上檔空間更大」的划算交易。

然而，經過一年實際數據驗證，楚狂人坦言這項前提確實出現誤判。今年非台積電的四成成分股（涵蓋金融、傳產及聯發科、台達電等權值股）並未拖後腿，反而在市場對各產業進行重新估值與資金輪動推升下，平均繳出超過六成的亮眼漲幅，這正是0050整體報酬率最終超越台積電的關鍵主因。

楚狂人分析，許多投資人看到台積電占0050權重高達六成，就容易忽略其餘四成非台積電成分股的影響力。

事實上，市值型ETF具備自動汰弱留強的機制，當市場不再單純追逐單一獲利成長、轉向多元產業的估值重估時，0050的多元分散配置便展現出追平甚至超前單一個股的爆發力。

儘管0050在過去一年的績效微幅勝出，楚狂人表示目前仍不打算把部位換回0050；他強調，當初設定的檢驗週期為5年，如今僅走完五分之一，投資人不該因單一年度的短期落後就輕易推翻長期規劃或頻繁換股；透過具體數據復盤錯誤與成本，才是建立長期穩健投資系統的核心關鍵。

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