快訊

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

地震警報「啾啾啾」聲音太罕見！APP開發者揭觸發原因、iPhone也能調整

聽新聞
0:00 / 0:00

買0050不如台積電（2330）？楚狂人公開復盤：別小看其餘四成持股威力

聯合新聞網／ 玩股網
楚狂人公開復盤換股決策指出，0050過去一年含息報酬達59.9%反超台積電，關鍵就在於市場估值重估帶動非台積電的其餘四成持股平均大漲逾六成，打破單壓個股勝過指數的迷思。記者曾原信／攝影
楚狂人公開復盤換股決策指出，0050過去一年含息報酬達59.9%反超台積電，關鍵就在於市場估值重估帶動非台積電的其餘四成持股平均大漲逾六成，打破單壓個股勝過指數的迷思。記者曾原信／攝影

楚狂人在影音節目中回顧一年前的資產配置決策，針對去年7月將手中市值型ETF出清換成台積電的操作進行公開檢討。他指出，截至今年7月底，台積電含息報酬率為57.37%，元大台灣50（0050）則達59.9%，0050以約2.53%的差距小幅領先台積電；這項結果打破了市場常認為「買0050不如直接單壓台積電」的直覺想法。

楚狂人進一步拆解決策邏輯指出，當初決定換股的主因，是認為台積電在5年內具備無可取代的競爭優勢與定價權，而0050扣除台積電後的其他四成成分股，成長性恐落後並拖累整體投資組合績效。

因此，他當時評估將0050換成台積電是一筆「下檔風險差不多、上檔空間更大」的划算交易。

然而，經過一年實際數據驗證，楚狂人坦言這項前提確實出現誤判。今年非台積電的四成成分股（涵蓋金融、傳產及聯發科台達電等權值股）並未拖後腿，反而在市場對各產業進行重新估值與資金輪動推升下，平均繳出超過六成的亮眼漲幅，這正是0050整體報酬率最終超越台積電的關鍵主因。

楚狂人分析，許多投資人看到台積電占0050權重高達六成，就容易忽略其餘四成非台積電成分股的影響力

事實上，市值型ETF具備自動汰弱留強的機制，當市場不再單純追逐單一獲利成長、轉向多元產業的估值重估時，0050的多元分散配置便展現出追平甚至超前單一個股的爆發力。

儘管0050在過去一年的績效微幅勝出，楚狂人表示目前仍不打算把部位換回0050；他強調，當初設定的檢驗週期為5年，如今僅走完五分之一，投資人不該因單一年度的短期落後就輕易推翻長期規劃或頻繁換股；透過具體數據復盤錯誤與成本，才是建立長期穩健投資系統的核心關鍵。

◎獲「玩股網」授權改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 2330台積電 ETF 市值型 報酬率 台達電 聯發科

玩股網

追蹤

延伸閱讀

00411A明天掛牌！操盤經理人「全新科」戰績727％狂勝大盤

0050配息花掉很嚴重？8成股民持股不到5張…每月省1萬更可觀

覆巢之下無完卵！陳嘉偉示警C波修正大於A波：出清航運避開系統性下殺

0050登社會新聞！陳幸妤兒喊翻倍惹議…周冠男讚觀念對：善用時間複利

相關新聞

0056存18年輸0050進出23次！差3417萬…清流君：關鍵是報酬非股數

如果一個人投資18年，一股股票都沒賣；另一個人卻前前後後賣了23次。你覺得最後誰的資產會比較多？按照台灣最傳統的存股觀念，答案好像很明顯：當然是一股都沒賣的人。 畢竟，領股息叫做「被動收入」，賣股票卻叫做「吃本金」。股票一直賣、股數愈來愈少，總有一天不是賣光，就是準備去睡公園。聽起來非常合理，但這張圖跑出來的結果，剛好完全相反。 這次我們讓0056走最純正的存股路線：買進之後一股都不賣，每次配息全部領走，也不再投入。 因此，0056在2008年與2010年沒有配息時，這兩年就是完全沒有現金可領，也不會賣股補足。

下半年績效居冠！00961規模衝破百億大關…挾年化18％高息迎除息

富蘭克林華美00961規模於26日收盤突破百億元，下半年績效6.93%，居百億元以上ETF之首；單次配息0.19元、年化約18%，下周將除息

買0050不如台積電（2330）？楚狂人公開復盤：別小看其餘四成持股威力

楚狂人檢討去年賣0050改買台積電，數據顯示過去一年含息報酬率0050以59.9%勝台積電57.37%；他仍維持5年投資規劃。

0050登社會新聞！陳幸妤兒喊翻倍惹議…周冠男讚觀念對：善用時間複利

政大教授周冠男表示，陳幸妤兒子稱買0050「都翻倍了」，投資觀念正確；他提醒年輕人善用時間優勢，透過長期投資累積複利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。