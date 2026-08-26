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0050登社會新聞！陳幸妤兒喊翻倍惹議…周冠男讚觀念對：善用時間複利

聯合新聞網／ 綜合報導
0050因陳幸妤兒子稱「買到翻倍」意外登社會版，政大教授周冠男肯定其投資觀念，並提醒年輕人善用時間發揮長期複利，別將資產耗在定存或短線交易。記者曾吉松／攝影
0050因陳幸妤兒子稱「買到翻倍」意外登社會版，政大教授周冠男肯定其投資觀念，並提醒年輕人善用時間發揮長期複利，別將資產耗在定存或短線交易。記者曾吉松／攝影

元大台灣50（0050）經常是財經新聞焦點，不過政大教授周冠男在臉書發文指出，「0050經常登上財經新聞，沒想到這一次，竟然上了社會新聞。」並附上相關新聞截圖，話題也從社會事件延伸到年輕人的投資觀念。

針對新聞中提及陳幸妤兒子認為「買0050都翻倍了」，周冠男則給予正面看法，直言：「陳幸妤兒子認為『買0050都翻倍了』，投資觀念倒是非常正確。」

周冠男進一步談到定存與長期投資的差異。他表示，錢如果長期放在定存，看起來相對安全，但利率通常追不上通膨，隨著時間拉長，購買力也會愈來愈薄。

至於年輕人該如何看待投資，周冠男認為，最大的投資優勢其實就是「時間」，因此不應把這項優勢浪費在短線交易上，而是愈早開始進行長期投資，愈能讓複利替自己工作。

周冠男此次從0050意外登上社會新聞切入，將焦點拉回長期投資，核心觀點仍圍繞「時間」與「複利」兩大概念；相較把資金長期停留在定存，他主張年輕人應善用時間優勢，避免將心力放在短線交易。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 陳幸妤 定存 複利 通膨

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