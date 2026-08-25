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00406A掩護性買權補血…月月配息相對穩！但別忘記「天下沒有白吃的午餐」

聯合新聞網／ 趣 講 股
主動中信台灣收益（00406A）靠掩護性買權衝出年化17%高配息與單日20萬張大量，但專家提醒該策略有漲幅受限與侵蝕淨值風險，進場前應先釐清現金流與資產成長需求。記者許正宏／攝影
主動中信台灣收益（00406A）靠掩護性買權衝出年化17%高配息與單日20萬張大量，但專家提醒該策略有漲幅受限與侵蝕淨值風險，進場前應先釐清現金流與資產成長需求。記者許正宏／攝影

大家是否還記得趣講股曾經提過：許願配息型基金能夠像台積電一樣，發出「不低於前一期的配息」，這樣的話，投資人一定會熱烈捧場這種基金。

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原本以為這種理想，不會有實現的一天，但是就在此刻台股的交易量很冷清的時期，ETF的盤面上卻出現了一個交易很熱絡的主動中信台灣收益（00406A），每天的成交量隨便也有20萬張上下，原因正是投資人在00406A身上看到了：相對「更穩定、又更高額」的配息希望。

多一個配息來源

00406A的股價跌破10元發行價，卻能夠配出年化配息率高達17%以上的原因，主要是它比其他高配息ETF多採用了掩護性買權（Covered Call）的策略，使得基金經理人可以在操盤選股的同時，定期「賣出台指買權」收取選擇權權利金，使得基金多一份配息的來源，即使跌破發行價也可以當做配息，每個月的配息來源就會變得「相對」穩定

雖然還是無法像台積電那樣，承諾「本次配息金額不低於前次配息」，但是已經足以讓需要高額現金流的投資人很滿意了。

BUT！也就是這個「BUT」，永遠別忘記「天下沒有白吃的午餐」這句話！

00406A每天有很多投資人買，卻也因為有很多投資人、法人搶著賣，買賣雙方才會成交嘛！那為什麼00406A有這麼多的賣單呢？原因正是這種定期「賣出台指買權」收取選擇權權利金的ETF，也有別的ETF所沒有的缺點：

一、長期績效比較弱

當台股大漲的時候，這一類ETF的部分資本利得會被買權合約履約完畢，也就是淨值漲幅輸給一般的主動式ETF，所以長期績效恐怕會輸給很多ETF。

二、經理費比較高

又要選股、操盤、又要操作選擇權這種衍生性金融商品，這些都考驗基金經理人、投信團隊的功力，使得這一類基金的經理費也要付得多一點，而這又是要從基金淨值裡扣除，減損的也是投資人的錢囉！

三、淨值越配越低的隱憂

每個月配出去的錢都是來自基金淨值，配息配得多，要填息、淨值回升才有用，而且也不保證下個月還有這些權利金可配，萬一淨值不回到10元發行價，就只是左手換到右手。

如果長期績效輸別人太多、淨值又一直配出去、經理費過高、配的錢也縮水的情況下，這一類的ETF恐怕會有基金總規模縮水、投資人漸減的隱憂。

由此可知，如果你不是需要高額現金流、而是想要有長期好績效的投資人，00406A這一類的ETF不見得適合你。

然而，投信公司為了迎合各種投資人的需要，還是會弄了各種市值型、高配息、主動型、外加主動式高配息等等的ETF，再加上各種精美的廣告、業配、新聞稿...無非就是要得到投資人的青睞，所以你自己要先審慎考量自己的投資需求及理財性格， 千萬別亂買、亂賣ETF啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 月配息 ETF 台積電

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