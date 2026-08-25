海外股票型ETF AI題材夯 涵蓋數據、美科技巨頭等領域

第2季財報季近尾聲，市場焦點逐步由企業獲利轉向經濟數據、政策訊號與評價面。本周包括美國7月PCE、輝達財報接續登場，牽動市場對後續景氣與科技股走勢的判斷。不過，AI投資趨勢仍未降溫，海外股票型ETF近期申購仍以AI及科技型最受青睞。

投資人布局海外市場熱度不減，根據投信投顧公會統計，今年1至7月海外股ETF淨申購前十名中，富邦NASDAQ ETF（00662）以289.4億元居冠，國泰費城半導體ETF以239億元居次，國泰臺韓科技ETF 101.8億元排名第三，中信數據及電力ETF以68.8億元排名第四；前十名涵蓋數據、美國科技巨頭、S&P 500及太空衛星等題材，顯示資金持續聚焦AI、科技成長及相關延伸商機。法人分析，富邦NASDAQ日前受益人會議已通過分割方案，後續將依相關作業時程辦理，透過分割降低每單位交易價格及投資門檻，有助提升交易便利性。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，第2季美股財報季基本結束，整體企業獲利表現仍佳，其中科技、通訊及非必需消費等產業獲利年增率明顯優於大盤。隨財報利多陸續反映，美股後續焦點將回到評價面，以及企業獲利能否持續支撐目前股價水準。

AI仍是支撐科技股中長期成長的重要引擎。市場預期具代表性的四大雲端服務商（CSP）今、明兩年資本支出將分別高速成長82%及33%，除了反映記憶體、AI晶片成本上升，也顯示科技巨頭持續擴建資料中心。

王辰方建議，投資人布局海外股ETF，可依自身風險屬性配置，搭配科技、半導體、AI基礎建設等主題型ETF掌握成長機會，並透過分批布局或定期定額方式，降低短線市場波動及追高風險。

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