五檔ETF創新高價 00919、00939等高息及航運主題商品各擁利多

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（25）日開低走高上下震盪近千點，在行情震盪之際，仍有包括群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能、野村全球航運龍頭、復華富時高息低波、中信亞太高股息等共五檔ETF收盤價創新高，以高息及航運為主。

昨日收盤價改寫新高的ETF高息型有四檔，顯示出在全球股市盤震盪之際，高息ETF相對穩健抗震，息利雙收最可期；另一個主軸是航運，受惠於運價回升、旺季需求增溫及高殖利率題材帶動，成為市場焦點。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台股後市仍維持偏多結構，不過仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。今年來台股大漲，成交量大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，主要原因是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好。

金融股財報亮麗，加上受惠投資收益回升，建議投資人可續抱金融持股比例高的台股高股息ETF。高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

中信亞太高股息布局長榮海運、中遠海控、海豐國際業等亞洲航運龍頭，可望受惠於航運景氣回升所帶來的獲利與股息成長。經理人張苡琤表示，隨著亞太企業獲利持續成長、配息能力穩健，加上高利率環境推升收益需求，高股息資產有望重新成為資金配置焦點。

野村全球航運龍頭近期表現亮眼，已經寫下連續八周上漲紀錄。經理人張怡琳表示，近期貨櫃與散裝航運市場動能回升，部分航線供需維持緊俏，加上下半年逐步進入傳統營運旺季，產業基本面持續獲得支撐；另一方面，美伊情勢反覆，也推升市場對航運的關注。

展望後市，旺季需求及地緣政治發展仍將是影響運力配置與運價的重要變數，後續可持續觀察相關走勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 群益 航運

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