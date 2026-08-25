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主動式ETF 兩新兵報到

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心主動式ETF市場再添新兵，由統一投信所發行的「統一股債傘型基金」，包含主動統一前沿科技ETF（00411A）及主動統一美債量化ETF（00987D）兩檔ETF，將於今（26）日在櫃買中心正式掛牌交易。

統一投信本次以傘型基金架構同步發行股票與債券主動式ETF，同時掌握前沿科技產業成長契機及債券市場收益機會，提供投資人不同風險與收益特性的投資工具，有助投資人依市場環境及自身投資需求靈活進行股債資產配置。

本次掛牌的股票主動式ETF 00411A，主要投資標的涵蓋全球股票，具備獲利及業績成長潛力的公司，並著重投資於高科技領域中，具前瞻性或顛覆性，可作為產業發展基礎，或具潛力能成為未來科技更新世代指標之前沿科技企業。

另外，本次掛牌的債券主動式ETF 00987D，主要投資於美國公債，該基金是以量化模型，結合總經基本面與動能技術面，判斷美債轉折點，主動進行交易，創造息收以外的收益，並運用避險工具減少基金淨值波動。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 主動式 櫃買中心

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