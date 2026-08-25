AI淘金熱方興未艾 安聯投信推00412A亞洲半導體主動式ETF基金

看好AI帶動的長期結構性成長趨勢，安聯投信推出00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金，透過主動選股策略聚焦亞洲半導體核心供應鏈，掌握AI時代下最具競爭力的關鍵企業。

安聯投信投資長張惟閔表示，生成式AI快速普及，帶動全球科技產業邁入新一輪成長循環。從大型語言模型（LLM）、AI Agent到企業導入AI應用，市場需求已從概念驗證逐步進入大規模建置階段，高效能運算（HPC）、AI伺服器、雲端資料中心、網通設備及先進記憶體等相關投資持續擴大。

張惟閔表示，從企業基本面來看科技巨頭獲利預估持續上修，顯示AI需求已不只是市場期待，而是逐漸反映在企業實際營收與獲利表現上。與此同時，大型雲端服務供應商（CSP）仍持續提高資本支出，反映市場需求依舊強勁。

根據市場研究機構預估，2026年至2031年間全球AI相關資本支出規模可望達7.6兆美元，其中算力相關投資占比超過六成且持續攀升，顯示晶片、數據中心與電力基礎設施將是未來AI投資的重要受惠領域。

00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金經理人蕭惠中表示，現階段AI發展正從軟體與應用競賽，進一步邁向算力與基礎設施競賽，而半導體正是支撐這股變革最重要的核心技術。

為協助投資人掌握AI長期成長商機，00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金，聚焦亞洲半導體核心供應鏈，涵蓋晶圓代工、ASIC設計、HBM記憶體、先進封裝、AI伺服器、光通訊、設備與材料等關鍵領域。基金採主動選股策略，由約500檔亞洲科技相關企業中層層篩選，最終聚焦約50檔高信心持股，希望掌握產業升級與AI浪潮帶來的投資機會。

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