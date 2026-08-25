夏至後台、韓科技股降溫 009826逆勢上漲約3.5%展現分散風險優勢

從節氣變化觀之，夏至是一年中陽氣最盛的時刻，之後氣候循環進入「陰氣初生」轉折階段，回顧今年全球股市也上演相似情境，台灣與南韓市場在6月22日創下階段高點後出現回檔，反映出單一市場即使處於多頭軌道，也可能面臨快速修正風險。

根據統計，6月22日至8月20日期間，台灣加權指數下跌約5.8%，南韓KOSPI指數跌幅更達16.3%，然而，貝萊德世界股票ETF（009826）追蹤的標普TIP世界股票指數不僅未受台韓科技股修正影響，同期反而逆勢上漲3.5%，相較台股領先達8.58個百分點，展現全球分散布局帶來的投資韌性。

貝萊德世界股票ETF經理人楊貽甯表示，投資最大的風險之一是資產過度集中單一國家、產業或少數熱門題材，當市場風向改變時易受較大衝擊，相較之下，009826追蹤的標普TIP世界股票指數涵蓋全球近40個國家、約1,500檔股票，透過廣泛分散機制，同步掌握不同市場與產業發展機會，如同同時布局南北半球四季變化，不必押注單一市場的天氣好壞。

楊貽甯指出，數據也反映出分散投資全球能達到降低波動風險之效，統計近三年，標普TIP世界股票美元指數年化波動度約12.6%，低於台股的22.7%，更明顯低於南韓股市的38.9%；若比較近三年最大跌幅，標普TIP世界股票美元指數-16.0%，同樣優於台股的-27.7%與南韓股市的-38.6%。

楊貽甯分析，009826採自由流通市值加權機制，自然反映權重變化，無須投資人預測市場贏家，且根據逾十年、2016年至2026年上半年間冠軍市場六度易主，沒有人能精準預測「下一個夏天最熱的地方」，透過009826這類全球型ETF，則可全方位參與市場輪動，降低錯過成長契機風險。

楊貽甯認為，核心資產配置的重點在於兼顧成長與風險，達到長期複利累積效果，全球股票型ETF以跨國、跨產業、跨企業的分散投資機制，降低單一市場大幅波動對整體資產造成的影響，更適合作為核心配置，搭配其他主題型或區域型資產進行衛星布局，盡力協助投資人參與全球經濟長期成長機會。

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