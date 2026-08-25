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AI淘金熱鎖定「賣鏟人」 安聯00412A搶進亞洲半導體供應鏈

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
安聯投信今（25）日宣布推出00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金，鎖定台灣、南韓、日本等亞洲半導體供應鏈，也是全台首檔以亞洲半導體為核心的主動式ETF。圖右為投資長張惟閔，左為基金經理人蕭惠中。圖／安聯投信提供
安聯投信今（25）日宣布推出00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金，鎖定台灣、南韓、日本等亞洲半導體供應鏈，也是全台首檔以亞洲半導體為核心的主動式ETF。圖右為投資長張惟閔，左為基金經理人蕭惠中。圖／安聯投信提供

生成式AI帶動全球科技大廠持續擴大資本支出，投資焦點也從AI應用逐步往算力、記憶體與高速傳輸等基礎建設延伸。安聯投信今（25）日宣布推出00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金，鎖定台灣、南韓、日本等亞洲半導體供應鏈，也是全台首檔以亞洲半導體為核心的主動式ETF，投資策略聚焦GPU、HBM、先進封裝及光通訊等AI關鍵瓶頸。

00412A將從約500檔亞洲科技相關企業中篩選約50檔高信心持股，布局範圍涵蓋晶圓代工、ASIC設計、HBM記憶體、先進封裝、AI伺服器、光通訊、半導體設備及材料等領域，並採取不配息設計，將收益持續投入市場，主打中長期資本增值。

安聯投信投資長張惟閔表示，生成式AI已由早期概念驗證逐步進入大規模建置階段，從大型語言模型（LLM）、AI Agent到企業導入AI應用，都推升高效能運算、AI伺服器、資料中心及網通設備需求。大型雲端服務供應商（CSP）資本支出仍持續增加，市場研究預估，2026年至2031年全球AI相關資本支出規模可望達7.6兆美元，其中超過六成與算力相關。

張惟閔指出，AI產業已進入全球分工階段，美國強在晶片架構、平台及應用創新，但要把AI真正「做出來」，仍高度仰賴亞洲供應鏈。未來競爭不只是單一企業間的競爭，更是整個半導體生態系的競爭，因此投資視角也必須從單一市場擴大至整體亞洲供應鏈。

00412A基金經理人蕭惠中則表示，目前AI供應鏈最值得注意的三大瓶頸，分別是GPU帶動的算力需求、HBM所代表的高速記憶體需求，以及光通訊、CPO所支撐的高速資料傳輸。隨著AI模型規模持續放大，這些環節的重要性只會進一步提高，而亞洲恰好掌握其中多數關鍵製造能力。

蕭惠中指出，台灣在先進製程、晶圓代工及先進封裝居於領先地位，南韓則掌握DRAM與HBM，日本則在半導體設備及高階材料具有優勢，形成相對完整的產業鏈。「如果AI是一場淘金熱，亞洲半導體供應鏈就是賣鏟子的人」，相較單押特定AI應用，掌握供應鏈中難以取代的瓶頸環節，是00412A主要選股方向。

除了AI之外，安聯也看好雲端資料中心、5G及未來6G、車用電子、自動駕駛、智慧工廠與機器人等需求持續擴張，將進一步提高高效能晶片需求。00412A也是安聯投信一年內布局的第四檔主動式ETF，繼台股高股息、台股成長及美國科技後，進一步將產品版圖延伸至亞洲半導體市場。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

半導體 供應鏈

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