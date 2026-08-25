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0050配息花掉很嚴重？8成股民持股不到5張…每月省1萬更可觀

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50（0050）高達八成股東持股在5張以內且單次配息多僅數千元，小資族無須為花掉配息而焦慮或隨意換標的，專注本業每月多存1萬元持續買進對資產累積更具實質效益。中央社
元大台灣50（0050）高達八成股東持股在5張以內且單次配息多僅數千元，小資族無須為花掉配息而焦慮或隨意換標的，專注本業每月多存1萬元持續買進對資產累積更具實質效益。中央社

市場長期強調「股息再投入」以追求極致複利，常讓不少小資族因把配息花掉而產生焦慮...

但檢視元大台灣50（0050）的配息數據與股權結構，對持股張數不多的人而言，小額配息花掉並不會影響長期大局，真正拉開財富差距的關鍵，在於本業的儲蓄與本金投入能力。

以0050今年兩次除息為例，1月配發1元、7月配發0.6元，持有單張領到的現金股利僅600元至1,000元，全年合計1,600元。

據最新集保資料，0050共有354.9萬名股東，其中持股未滿1張者占42.7%（151.6萬人），1至5張者占37.5%（133.2萬人），合計高達八成股民持股在5張以內，每次實領股息多半僅數百至3,000元。

這筆幾千元的配息就算全部花掉，也只是少買幾股零股，對總資產影響微乎其微。

相較之下，若能專注本業工作，每個月省下1萬元投入股市，一年新增本金就達12萬元，其資產推進力遠大於持有幾張0050所領到的股息。

許多小資族因執著於配息現金流或再投入，甚至焦慮地想轉換標的，卻忽略了「本小利小」的現實；股息再投入固然是好習慣，但在資產累積初期無須背負過大心理壓力，更不該為了追求短期現金流而隨意換掉穩健的市值型標的。

投資市值型ETF的本質是跟隨市場長期成長，對多數小資族而言，與其糾結一年幾千元股息該不該花，不如把焦點放在提升本業收入、維持每月儲蓄並持續買進，偶爾將小額配息當作生活犒賞，投資心態反而能走得更長遠。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 市值型 配息 除息

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