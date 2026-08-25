009826台版VT、VT、VWRA...孰優孰劣？懶錢包試算：海外股息稅與遺產稅「這檔CP值最高」

被市場與投資人譽為「台版VT」的009826貝萊德世界股票ETF正式掛牌，宣告台灣投資人邁入「一檔ETF買下全世界」的全市場配置新時代。

財經YouTuber「懶錢包Lazy Wallet」對此深入解析指出，009826具備免換匯、可質押等高度便利性，但在內扣費用與稅務結構上，投資人仍需審慎評估其與美股VT、英股VWRA之間的實質差異。

一檔囊括全球大中小市值股票

懶錢包指出，009826追蹤「標普TIP世界股票指數」，自母指數中挑選涵蓋全球大中小型股、約90%市值的股票，目前持股逾1500檔，並透過搭配單一國家ETF（如印度INDA、巴西EWZ等）補足指數配置。

區域分布以美股佔比近62%最高，其次為日本與英國，台股權重則名列全球第五名，成分股橫跨11個產業，並將台積電及美股科技巨頭全數納入。

指數結構與內扣費用深度對決

針對市場熱議的標的挑選，懶錢包從指數編制、費用率及稅務成本三大維度，全面剖析009826與兩大海外指標ETF的競爭力：在指數結構與費用率方面，美股VT持股逾1萬檔、分散性最佳，內扣費用僅0.06%。

英股VWRA持股4000多檔，費用率為0.14%。

009826成分股約2200多檔，加計經理費、保管費與指數授權費後，基本費率達0.545%以上，為三者中最高。

股息預扣稅與遺產稅隱藏成本拆解

在隱藏稅務成本方面，美股VT面臨30%股息預扣稅，且台灣投資人過世時適用美國高額遺產稅制（免稅額僅6萬美元）。

愛爾蘭註冊的VWRA享有美股股息15%優惠稅率且免除美國遺產稅，整體持有成本效益最高。

009826則因美股部位面臨30%股息稅，但不配息直接轉入淨值累積，並適用台灣境內遺產稅法規。

便利性換取管理成本的資產配置新解方

懶錢包總結，009826最大優勢在於交易門檻極低，投資人直接使用台股證券帳戶即可以新台幣定期定額扣款，免去自行換匯與跨國時差困擾，且持股可作為銀行財力證明或申辦股票質押，資金調度彈性大，但投資人也需承擔相對較高的管理費用。

追求極致低成本者可布局VWRA或VT，若首重下單便利與資產活化，009826則是參與全球經濟成長的全新工具。

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