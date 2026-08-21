韓版0050？ ETF 009829掛牌首日爆逾13萬張成交量、擠進前十名

台股21日在台積電（2330）拉抬貢獻下，站回4萬5千點，收在45,224.29點，上漲290.55點，漲幅0.65%，成交量僅7,192.8億元。觀察成交量前十名，大華韓國KOSPI50（009829）才掛牌第一天就衝出超過13萬張成交量，為今日成交量第五名，漲幅近4%，收10.74元。

今日成交量前十名為陽明（2609）、主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50反1（00632R）、大華韓國KOSPI50、主動統一台股增長（00981A）、群創（3481）、主動復華未來50（00991A）、富喬（1815）、力積電（6770）。

成交值部分，前十名分別為台積電、南亞科（2408）、欣興（3037）、聯發科（2454）、華邦電（2344）、聯茂（6213）、台虹（8039）、大立光（3008）、創意（3443）、聯亞（3081）。

大華韓國KOSPI50發行價格為10元，掛牌首日表現亮眼，股價大漲近4%，收10.74元，且市場熱度高，當天成交量就擠進前五名，達13.8萬張。009829追蹤KOSPI 50指數，旨在追蹤韓國交易所市值前50大公司的股價表現，前兩大成分股即為SK海力士與三星電子，同時涵蓋現代汽車、KB金融等全球出口龍頭。

目前009829持有海力士占比15.93%、三星15.38%、SK Square 1.84%、三星電機1.42%、現代汽車1.01%。收益分配方式採每半年評價。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示，「GPU高達70%的時間都在等待記憶體傳輸」，使得HBM跳脫傳統DRAM景氣循環、轉向3至5年長約（LTA）的高毛利模式，根據彭博最新獲利預估，三星電子2026年獲利預估將衝上1,560億美元，高居全球第二大獲利王；SK海力士獲利更上看1,120億美元、年增高達3,633%，獲利規模直逼科技霸主蘋果。

郭修誠表示，KOSPI50指數未來一年預估EPS成長率高達224%，但預估本益比卻僅有6.1倍，連台股與美股的一半都不到，具備「性價比」優勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。