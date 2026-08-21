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全台首檔韓股ETF！009829掛牌首日飆漲 AI算力＋HBM長線看旺

聯合新聞網／ 綜合報導
大華銀韓國KOSPI 50 ETF 009829首日掛牌即爆量走強，市場聚焦韓國科技龍頭、AI算力需求與HBM長線供需缺口，外資與政策面也同步推升韓股後市想像。 圖／聯合報系資料照片
大華銀韓國KOSPI 50 ETF 009829首日掛牌即爆量走強，市場聚焦韓國科技龍頭、AI算力需求與HBM長線供需缺口，外資與政策面也同步推升韓股後市想像。 圖／聯合報系資料照片

全台首檔專注於韓國頂尖科技與產業龍頭的「大華韓國KOSPI 50」（009829）於今(8/21)日正式掛牌上市。

受惠於韓國晶片巨頭財報亮眼與AI算力需求持續噴發，009829上市首日即引爆市場買氣，早盤股價強勢走高，終場爆量大漲，開盤兩小時成交量即突破10萬張，強勢登頂今日海外股票型被動ETF成交量冠軍寶座。

大華銀韓國KOSPI 50(009829)掛牌首日即成為市場焦點，開紅盤再創發行價新高，該檔ETF收盤價10.74元，全日成交量達13.8萬張，高居今年以來被動ETF掛牌首日成交量前三名，展現投資人對韓股成長動能的強烈信心。

國際投資機構紛紛出具最新研究報告看好韓股後續爆發力。

高盛（Goldman Sachs）等外資投行最新分析指出，韓國股市在經歷前期散戶融資部位快速清洗後，籌碼去槓桿化已宣告完成，系統性風險大幅降解。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，隨著全球雲端服務巨頭（Hyperscalers）對AI基礎建設資本支出不減反增，高頻寬記憶體（HBM）的供需緊缺將延續至2027年，長約機制更奠定韓系記憶體龍頭長線高毛利的基石。

彭博（Bloomberg）數據顯示，KOSPI 50指數預估未來一年EPS成長率高達224%，冠絕全球主要股市，然而預估本益比卻僅約6.1倍，呈現極度顯著的「高成長、低估值」倒掛現象。

加上南韓政府推動 Value-Up 政策與挹注5兆韓元半導體基金，韓股正處於第四季評價修復（Rerating）與政策做多的雙重起漲點。

大華銀韓國KOSPI 50 (009829)最新前十大持股(截至2026/8/20)，前兩大核心成分股SK海力士（31.79%）與三星電子（31.58%）合計權重超過六成，直接掌握全球逾八成HBM產能與AI晶片代工升級紅利，輔以SK Square（3.18%）深化記憶體鏈影響力。

三星電機（2.52%）則鎖定AI伺服器高階被動元件與基板需求。

針對AI算力帶動的龐大電力與基建缺口，斗山重工業（1.09%）接獲北美核能大單，三星物產（1.14%）展現頂尖工程建構實力。

現代汽車（1.87%）攜手Boston Dynamics布局人形機器人，引領實體AI轉型。

韓國國民銀行金融集團（1.67%）與新韓金融集團（1.39%）則大幅受惠政府政策性提高股利與庫藏股銷毀，提供穩健高殖利率護城河。

韓華航空航天（1.30%）更受惠全球國防軍工強勁訂單。

前十大持股軟硬兼備，全方位反映韓國核心經濟的長線成長趨勢。

大華銀韓國KOSPI50（009829）前十大持股
前十大持股簡介權重（%）
愛思開海力士公司全球記憶體龍頭31.79
三星電子有限公司全球記憶體與晶片製造巨頭31.58
SK Square有限公司SK海力士母公司3.18
三星電機AI伺服器基板與高階被動元件龍頭2.52
現代汽車全球三大車廠之一1.87
韓國國民銀行金融集團公司韓國第一家民營金控公司1.67
新韓金融集團韓國規模最大的綜合金融控股公司之一1.39
韓華航空航天有限公司韓國唯一具備飛機發動機製造能力的領導廠商1.30
三星物產公司全球最頂尖的營建公司1.14
斗山重工業韓國斗山集團旗下的核心重工業企業1.09
資料來源：大華銀投信官網，資料日期：2026/08/20

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009829大華韓國KOSPI50 韓股

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