全台首檔韓股ETF！009829掛牌首日飆漲 AI算力＋HBM長線看旺
全台首檔專注於韓國頂尖科技與產業龍頭的「大華韓國KOSPI 50」（009829）於今(8/21)日正式掛牌上市。
受惠於韓國晶片巨頭財報亮眼與AI算力需求持續噴發，009829上市首日即引爆市場買氣，早盤股價強勢走高，終場爆量大漲，開盤兩小時成交量即突破10萬張，強勢登頂今日海外股票型被動ETF成交量冠軍寶座。
大華銀韓國KOSPI 50(009829)掛牌首日即成為市場焦點，開紅盤再創發行價新高，該檔ETF收盤價10.74元，全日成交量達13.8萬張，高居今年以來被動ETF掛牌首日成交量前三名，展現投資人對韓股成長動能的強烈信心。
國際投資機構紛紛出具最新研究報告看好韓股後續爆發力。
高盛（Goldman Sachs）等外資投行最新分析指出，韓國股市在經歷前期散戶融資部位快速清洗後，籌碼去槓桿化已宣告完成，系統性風險大幅降解。
大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，隨著全球雲端服務巨頭（Hyperscalers）對AI基礎建設資本支出不減反增，高頻寬記憶體（HBM）的供需緊缺將延續至2027年，長約機制更奠定韓系記憶體龍頭長線高毛利的基石。
彭博（Bloomberg）數據顯示，KOSPI 50指數預估未來一年EPS成長率高達224%，冠絕全球主要股市，然而預估本益比卻僅約6.1倍，呈現極度顯著的「高成長、低估值」倒掛現象。
加上南韓政府推動 Value-Up 政策與挹注5兆韓元半導體基金，韓股正處於第四季評價修復（Rerating）與政策做多的雙重起漲點。
大華銀韓國KOSPI 50 (009829)最新前十大持股(截至2026/8/20)，前兩大核心成分股SK海力士（31.79%）與三星電子（31.58%）合計權重超過六成，直接掌握全球逾八成HBM產能與AI晶片代工升級紅利，輔以SK Square（3.18%）深化記憶體鏈影響力。
三星電機（2.52%）則鎖定AI伺服器高階被動元件與基板需求。
針對AI算力帶動的龐大電力與基建缺口，斗山重工業（1.09%）接獲北美核能大單，三星物產（1.14%）展現頂尖工程建構實力。
現代汽車（1.87%）攜手Boston Dynamics布局人形機器人，引領實體AI轉型。
韓國國民銀行金融集團（1.67%）與新韓金融集團（1.39%）則大幅受惠政府政策性提高股利與庫藏股銷毀，提供穩健高殖利率護城河。
韓華航空航天（1.30%）更受惠全球國防軍工強勁訂單。
前十大持股軟硬兼備，全方位反映韓國核心經濟的長線成長趨勢。
|前十大持股
|簡介
|權重（%）
|愛思開海力士公司
|全球記憶體龍頭
|31.79
|三星電子有限公司
|全球記憶體與晶片製造巨頭
|31.58
|SK Square有限公司
|SK海力士母公司
|3.18
|三星電機
|AI伺服器基板與高階被動元件龍頭
|2.52
|現代汽車
|全球三大車廠之一
|1.87
|韓國國民銀行金融集團公司
|韓國第一家民營金控公司
|1.67
|新韓金融集團
|韓國規模最大的綜合金融控股公司之一
|1.39
|韓華航空航天有限公司
|韓國唯一具備飛機發動機製造能力的領導廠商
|1.30
|三星物產公司
|全球最頂尖的營建公司
|1.14
|斗山重工業
|韓國斗山集團旗下的核心重工業企業
|1.09
|資料來源：大華銀投信官網，資料日期：2026/08/20
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