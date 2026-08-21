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00406避險方式並非不會跌是能「雪中送炭」！超馬芭樂：持股跟00981A差不多

聯合新聞網／ 超馬芭樂 - 賤芭樂
00981A以成長動能見長，但00406A憑藉逾兩成的掩護性買權策略，在股市下跌時轉化波動為權利金收益，以年化約17%的高配息展現雪中送炭效果，吸引大量散戶逢低搶進。（聯合報資料照片）
00981A以成長動能見長，但00406A憑藉逾兩成的掩護性買權策略，在股市下跌時轉化波動為權利金收益，以年化約17%的高配息展現雪中送炭效果，吸引大量散戶逢低搶進。（聯合報資料照片）

主動中信台灣收益（00406A）的避險方式不是它不會跌，而是它會雪中送炭。

圖一的1，8/18台股下跌時00406A成交量突破22萬張；圖一的2，8/19台股續跌時00406A成交量突破20萬張，兩天的超大成交量，完全不遜於人氣很夯的主動式ETF 00981A與00403A，也媲美獲利想像空間很大的正二的00685L與00631L，是誰在買00406A？圖一的3顯示不是三大法人，融資買的也很少，所以就是一般散戶投資人買的，Why？

投資人不是想靠低檔買進它然後賺價差，主動式ETF賺價差能力的排序中，00406A基本上排不進前段班，亦即就算台股反彈，00406A當然也會跟著漲，但它的反彈幅度只會是中段班而已，因此它的強項不是台股漲時它的績效很吸睛，而是台股跌時它有特殊亮點：雪中送炭的配息。

六月上旬才掛牌的00406A，適逢七月的台股修正，它也會跌，還跌了27%，不過圖一的4顯示它的結構上有超過兩成的掩護性買權，簡單來講就是股市下跌時它能收到選擇權買權的權利金（簡單來講就是六月底少年股神押了5000塊看好聯發科七月會大漲，00406A當莊家收了這個押金，真的大漲了就賠給少年股神，結果少年股神看錯了，00406A就可以順利收下5000塊的押金），因此00406A在七月收穫了不斐的買權權利金收入，立刻就分紅給投資人，配息0.138，年化殖利率約17%，是不是有雪中送炭的感覺，所以才會有那麼多人衝進去加碼。

00406A是月月配，所以若八月的台股還是震盪修正格局，八月底它的配息表現就還是會很厲害，不過要忍一下過程中的淨值會下跌喔（圖一的4顯示它的持股其實跟00981A差不多，應該都是你認同的好標的，基本面很樂觀，不過該跌之時還是會跌的）

◎本文獲 超馬芭樂 - 賤芭樂 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

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00406A主動中信台灣收益 00981A主動統一台股增長 ETF 避險 月配息

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