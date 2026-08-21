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00406A爆量破8萬張冠全場！兼顧成長與收益：抗美債油價震盪

聯合新聞網／ 綜合報導
受美債殖利率反彈與油價高檔影響台股區間震盪，主動式台股ETF中採用掩護性買權策略的00401A逆勢抗跌，主動中信台灣收益（00406A）更爆量逾8萬張位居主動ETF成交之冠。圖／聯合報系資料照
受美債殖利率反彈與油價高檔影響台股區間震盪，主動式台股ETF中採用掩護性買權策略的00401A逆勢抗跌，主動中信台灣收益（00406A）更爆量逾8萬張位居主動ETF成交之冠。圖／聯合報系資料照

美債殖利率再度彈升，中東局勢持續緊張，國際油價攀高，加深市場對通膨與利率維持高檔的疑慮，美股三大指數全面收黑。台股今（21）日開低走高，但前陣子強勢的載板、記憶體等族群出現回檔修正，盤中多空拉鋸，指數再度進入區間震盪格局。

而受到國際市場風險偏好降溫影響，今日多數主動式台股ETF盤中走弱。不過，觀察採用掩護性買權策略的產品，主動摩根台灣鑫收（00401A）及主動聯博動能50（00404A）逆勢上漲，在一片綠油油的主動台股ETF中表現相對突出。

同樣採取主動選股搭配掩護性買權策略的主動中信台灣收益（00406A），盤中雖小跌約0.5%，但成交量已突破8萬張，居所有主動式台股ETF之冠，顯示在市場波動升高之際，兼顧台股成長機會與權利金收益的投資策略，持續受到市場關注。

00406A經理人張書廷分析，目前台股面臨的並非企業基本面全面反轉，而是美債殖利率、油價與地緣政治風險共同壓縮市場評價。在指數缺乏明確方向、個股輪動速度加快的環境下，掩護性買權策略可將市場波動轉化為權利金收入，尤其選擇權隱含波動率升高時，賣出買權通常有機會取得相對較高的權利金，策略發揮空間也隨之增加。

張書廷表示，短線台股仍可能受到國際債市、能源價格及中東局勢干擾，指數震盪難以完全避免；不過，台灣企業在AI、半導體、伺服器及關鍵零組件等領域仍具競爭優勢，中長期成長趨勢並未因短期市場波動而改變。

張書廷指出，在目前市況下，投資策略宜兼顧成長與收益。00406A透過主動選股，布局具產業趨勢、獲利能力與成長潛力的台灣企業，同時搭配掩護性買權操作，收取選擇權權利金，期望在參與台股中長期成長機會的同時，增加收益來源並緩衝部分市場波動。

展望後市，若美債殖利率與油價維持高檔，台股短期可能延續區間整理及類股快速輪動。投資人與其追逐指數短線漲跌，不妨透過主動選股搭配收益策略，以較具紀律的方式參與市場，等待基本面與評價重新取得平衡。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 月配息 ETF

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