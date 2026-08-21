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這檔神級修復力、自7月低點狂彈23% 成今年最強吸金王

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
六檔主動式台股ETF今年以來漲幅贏過大盤。資料來源：CMoney 統計至8/20 單位% 高瑜君／製表
六檔主動式台股ETF今年以來漲幅贏過大盤。資料來源：CMoney 統計至8/20 單位% 高瑜君／製表

今年以來台股多頭氣勢如虹，帶動台股主動式ETF成為市場最亮眼的吸金焦點。觀察台股主動式ETF今年以來漲幅排行榜，主動統一台股增長（00981A）以逾七成漲幅居冠。此外，00981A自7月低點反彈以來已強彈23.11%，反彈力道超越大盤近一倍，展現出極為強悍的修復能力與爆發力。

根據CMoney統計今年以來績效，截至20日，今年加權指數已大漲55.1%，但僅六檔台股主動式ETF績效跑贏大盤。其中，00981A以72.97%的漲幅霸氣奪冠，領先大盤17個百分點；主動復華未來50與主動群益科技創新則分別以71.06%與70.47%分居二、三名。

00981A不只是累積績效強勁，自7月谷底反彈以來迅速繳出23.11%的成績，相較於大盤同期的12.5%漲幅，硬是多出了逾10個百分點，相當於大盤反彈力道的近一倍，修復力驚人。

強勁的操盤實力也直接轉化為資金吸引力，00981A今年以來規模暴增472.65%，穩居績效與規模雙冠王。

展望後市，統一投信台股研究團隊指出，美國7月CPI回落至3.4%紓解升息壓力，加上MSCI上調台股權重，籌碼與基本面皆具支撐，盤面呈現良性輪動。隨著第4季Rubin與Google TPU將正式放量，選股方向看好水冷散熱、連接器與ABF載板等規格升級族群，並佈局高成長性的光通訊產業。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

修復 吸金 台股

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