國泰 ETF 00400A 掛牌四個月 投資人增逾10萬

台股近期維持高檔震盪，回顧8月中旬一度重返46K大關，AI、半導體及電子零組件持續扮演盤面重要角色，但隨指數快速攻高，市場也明顯波動，不僅類股和個股表現逐漸分化，更出現部分逆勢走強的個股。國泰投信表示，當行情從全面上漲走向個股表現，投資關鍵也將從追逐指數漲勢，回歸至企業基本面與獲利成長，主動選股的重要性同步提升。

國泰投信旗下主動式ETF「主動國泰動能高息ETF（00400A）」自2026年4月掛牌以來投資人關注度持續穩定升溫，截至8月14日受益人數已達135,429人，增加逾10萬名受益人，00400A將於9月7日除息，9月4日為參與這次配息最後申購日。

00400A基金經理人梁恩溢表示，台股短線快速上漲後，近期轉為震盪整理，但全球科技大廠AI資本支出方向並未改變，台灣從先進製程、先進封裝、AI伺服器、PCB（印刷電路板）、散熱到半導體測試設備，位居全球AI供應鏈「關鍵C位」，中長期成長趨勢值得關注。隨AI產業逐步進入基本面與獲利驗證階段，市場投資邏輯也從「掌握趨勢」走向「獲利成長」，意味投資布局不僅要看遠景，亦重視落實現金流與盈餘，因此企業能否將AI需求實際轉化為訂單、營收與獲利，將成為下一階段市場關注重點。

觀察00400A最新產業配置，半導體業與電子零組件合計占比近七成，同時布局電腦及周邊設備、其他電子及通信網路等產業，橫跨AI供應鏈不少重要環節；成分股涵蓋台積電（2330）、聯發科（2454）、台光電（2383）、川湖（2059）、欣興（3037）、健策（3653）、旺矽（6223）、致茂（2360）、創意（3443）及奇鋐（3017）等企業，從晶圓代工、IC設計、PCB，一路延伸至AI伺服器關鍵零組件、散熱及半導體測試，反映AI商機正由晶片持續向供應鏈不同環節擴散。

梁恩溢指出，這波AI行情已逐漸從只是AI題材就漲走向基本面分化，尤其AI伺服器持續朝高效能、高速傳輸發展，帶動PCB、散熱、伺服器零組件及測試設備等需求，具備技術門檻、訂單能見度及獲利成長能力的企業，有機會在下一階段產業競爭中脫穎而出。因此，當台股位處相對高檔，投資不能只看指數，更需回歸企業營收、獲利及成長動能。

梁恩溢認為，全球AI基礎建設資本支出持續，台灣從半導體、先進封裝到AI伺服器具備完整供應鏈優勢，AI長期結構性成長趨勢仍具支撐。不過，行情愈往上走，選股的重要性也愈高，後續將持續聚焦真正能將AI需求轉化為營收與獲利成長的企業，透過主動研究、動態調整及汰弱留強，掌握產業長期成長機會。

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