聽新聞
0:00 / 0:00
三檔生技相關ETF 價格攀高
生技大廠莫德納開發的mRNA癌症疫苗，第3期試驗取得正面結果，激勵莫德納股價暴漲176.97%，美股生技類股全面走揚，那斯達克生技指數（NBI）改寫新高，台股盤面上的生技ETF包括群益那斯達克生技（00678）、國泰基因免疫革命（00898）昨（20）日收盤價都創成立來新高。
全球生技產業迎來重大利多，美國生技大廠莫德納與默克共同開發的個人化mRNA癌症疫苗第三期臨床試驗傳出捷報，除莫德納飆漲外，默克亦上漲12.6%，帶動BioNTech上漲逾20%、輝瑞上漲約3.63%，帶動納斯達克生技指數大漲6.4%並創新高。
受國際生技股強勢表現激勵，盤面上的生技醫療ETF昨日同步上揚超過6.5%，其中，富邦基因免疫生技受惠於持有莫德納逾10%、默克約3.5%，漲幅高達12.67%。
8月來富邦基因免疫生技漲幅超過兩成，國泰基因免疫革命漲16.26%、群益那斯達克生技漲10.19%，其中，群益那斯達克生技連續兩個交易日收盤創新高。
富邦基因免疫生技經理人陳婉寧表示，此次試驗成功不僅是癌症治療領域的重要里程碑，也進一步驗證mRNA技術的應用潛力已擴展至癌症治療。市場普遍看好該產品有望成為全球首個獲准上市的個人化癌症疫苗，為精準醫療與癌症治療市場開啟全新契機。
群益那斯達克生技經理人邱鈺茹指出，後市來看，大型生技企業如莫德納等，擁有雄厚資金及研發經驗，具持續推進新藥發展能力；而中小型生技企業股價則受惠2027至2029年專利懸崖逼近帶來的併購行情，在大型生技股及中小型生技股輪番表現下，後市持續看好。國泰基因免疫革命經理人林淑娟表示，該ETF成分股聚焦基因檢測、液態活檢、基因定序等關鍵技術，正邁向產品落地、營收貢獻期。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。