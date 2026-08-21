三檔生技相關ETF 價格攀高

莫德納mRNA癌症疫苗三期試驗報捷，帶動美股生技股走揚，台股三檔生技ETF同步上漲。聯合報系資料照

生技大廠莫德納開發的mRNA癌症疫苗，第3期試驗取得正面結果，激勵莫德納股價暴漲176.97%，美股生技類股全面走揚，那斯達克生技指數（NBI）改寫新高，台股盤面上的生技ETF包括群益那斯達克生技（00678）、國泰基因免疫革命（00898）昨（20）日收盤價都創成立來新高。

全球生技產業迎來重大利多，美國生技大廠莫德納與默克共同開發的個人化mRNA癌症疫苗第三期臨床試驗傳出捷報，除莫德納飆漲外，默克亦上漲12.6%，帶動BioNTech上漲逾20%、輝瑞上漲約3.63%，帶動納斯達克生技指數大漲6.4%並創新高。

受國際生技股強勢表現激勵，盤面上的生技醫療ETF昨日同步上揚超過6.5%，其中，富邦基因免疫生技受惠於持有莫德納逾10%、默克約3.5%，漲幅高達12.67%。

8月來富邦基因免疫生技漲幅超過兩成，國泰基因免疫革命漲16.26%、群益那斯達克生技漲10.19%，其中，群益那斯達克生技連續兩個交易日收盤創新高。

富邦基因免疫生技經理人陳婉寧表示，此次試驗成功不僅是癌症治療領域的重要里程碑，也進一步驗證mRNA技術的應用潛力已擴展至癌症治療。市場普遍看好該產品有望成為全球首個獲准上市的個人化癌症疫苗，為精準醫療與癌症治療市場開啟全新契機。

群益那斯達克生技經理人邱鈺茹指出，後市來看，大型生技企業如莫德納等，擁有雄厚資金及研發經驗，具持續推進新藥發展能力；而中小型生技企業股價則受惠2027至2029年專利懸崖逼近帶來的併購行情，在大型生技股及中小型生技股輪番表現下，後市持續看好。國泰基因免疫革命經理人林淑娟表示，該ETF成分股聚焦基因檢測、液態活檢、基因定序等關鍵技術，正邁向產品落地、營收貢獻期。

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