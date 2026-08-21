台股ETF 主動式領跑

歷經7月全球金融市場深陷AI去槓桿賣壓的洗滌，台股隨著國際股市跌深反彈，8月來上漲4.21%，優於韓股、日股、費城半導體指數等，在全球主要股市中漲幅居冠。隨著台股強彈，台股ETF績效翻紅，以主動式ETF反彈力道最顯著。

根據CMoney統計至昨（20）日，觀察8月來台股ETF表現，平均上漲5.43%，計有44檔漲幅優於大盤，其中，前十強中有七檔是主動式ETF，展現主動式台股ETF在多變市場中追求超額報酬的超強實力。

主動群益科技創新（00992A）8月來上漲19.97%，優於大盤4.74倍的好表現，其餘如主動台新優勢成長、主動富邦台灣龍耀和台新臺灣IC設計漲幅也都優於大盤三至四倍。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，目前全球算力仍明顯不足，凸顯AI基礎建設需求仍在，其中，四大CSP資本支出更突破7,000億美元，年增率約八成，顯示需求強勁。

而台灣做為算力硬體的主要供應者，營運表現有望持續受惠。

因此，儘管短線仍面臨波動劇烈及籌碼調整壓力，預期在AI強勁成長的支撐下，台股基本面依然看好。投資人可把握市場震盪之際，聚焦基本面佳且具成長動能的企業，掌握市場反彈過程中的資金輪動機會。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢表示，台股短線快速上漲後，近期轉為震盪整理，但全球科技大廠AI資本支出方向並未改變，台灣從先進製程、先進封裝、AI伺服器、PCB（印刷電路板）、散熱到半導體測試設備，位居全球AI供應鏈「關鍵C位」，中長期成長趨勢值得關注。

隨AI產業逐步進入基本面與獲利驗證階段，市場投資邏輯也從「掌握趨勢」走向「獲利成長」，意味投資布局不僅要看遠景，亦重視落實現金流與盈餘，因此企業能否將AI需求實際轉化為訂單、營收與獲利，將成為下一階段市場關注重點。

主動台新優勢成長魏永祥表示，加權指數4萬點為短底的態勢大致確立，但因46,000點以上的套牢籌碼仍多，需要時間消化，預期8~9月台股以區間震盪格局為主，但長期來看，AI投資大趨勢持續、台股企業獲利成長具延續性，未來創新高的機率仍大。

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