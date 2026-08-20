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009829明日掛牌 吸金約30億元

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
海外股ETF再添新兵。圖／AI生成
海外股ETF再添新兵。圖／AI生成

海外股ETF再添新兵，大華韓國KOSPI 50（009829）自8月12日成立，將於21日上市，20日淨值為10.33元，規模為29.94億元。這也是睽違近八年時間，盤面上再度有純韓股ETF可以投資。

追蹤追蹤韓國交易所市值前50大公司「KOSPI 50指數」的大華韓國KOSPI 50，指數每半年定審一次，風險報酬等級為RR5，經理費0.3%，保管費依序最新規模為0.14%，後續若規模攀升50億至100億，屆時保管費將降至0.12%，規模超過100億元時則降至0.10%，採半年配息，保管銀行為元大商業銀行，除息月分在1月、7月。

截至20日，大華韓國KOSPI 50目前持股共計有49檔，前十大依序為SK海力士15.93%、三星電子15.38%、SK Square 1.84%、三星電機1.42%、現代汽車1.01%、韓國國民銀行金融集團0.83%、新韓金融集團0.71%、韓華航空航天0.59%、三星物產公0.59%、斗山重工業0.59%。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 吸金 韓股

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