00400A連三月配0.12元 9月7日除息

台股上半年走勢氣勢如虹，但下半年開始受到國際情勢等不確定因素影響，盤勢轉為震盪格局。不過，ETF市場交易依然相當熱絡，買氣未受外部因素干擾。 截至8月19日，台灣ETF整體規模仍達8.4兆元，較下半年以來成長6.4%；其中，規模成長率超過100%的ETF包括FT臺灣永續高息（00961）與主動中信台灣收益（00406A），而00406A更於8月19日正式突破200億元規模大關。 根據CMoney統計至8月19日資料，進一步觀察規模成長前十強ETF近一個月報酬表現，以期元大S&P黃金（00635U）、主動復華未來50（00991A）及主動中信台灣收益（00406A）名列前三，近一個月報酬率皆達約10%。

2026-08-20 11:04