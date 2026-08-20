聽新聞
0:00 / 0:00
00400A連三月配0.12元 9月7日除息
主動國泰動能高息（00400A）20日公布第三次收益分配金額，每受益權單位擬配息0.12元，已連續第三個月配息同樣金額，以20日收盤價14.66元計算，單月配息殖利率0.81%，將於9月7日除息，9月4日為參與本次配息最後申購日，投資人可留意相關時程。
台股近期維持高檔震盪，回顧8月中旬一度重返46K大關，AI、半導體及電子零組件持續扮演盤面重要角色，但隨指數快速攻高，市場也明顯波動，不僅類股和個股表現逐漸分化，更出現部分逆勢走強的個股。國泰投信表示，當行情從全面上漲走向個股表現，投資關鍵也將從追逐指數漲勢，回歸至企業基本面與獲利成長，主動選股的重要性同步提升。
主動國泰動能高息經理人梁恩溢表示，台股短線快速上漲後，近期轉為震盪整理，但全球科技大廠AI資本支出方向並未改變，台灣從先進製程、先進封裝、AI伺服器、PCB（印刷電路板）、散熱到半導體測試設備，位居全球AI供應鏈「關鍵C位」，中長期成長趨勢值得關注。隨AI產業逐步進入基本面與獲利驗證階段，市場投資邏輯也從「掌握趨勢」走向「獲利成長」，意味投資布局不僅要看遠景，亦重視落實現金流與盈餘，因此企業能否將AI需求實際轉化為訂單、營收與獲利，將成為下一階段市場關注重點。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。