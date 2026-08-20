國泰ETF 00881爆量 近五日成交金額逾200億元

ETF買氣不減，8月18日除息的國泰台灣科技龍頭（00881），近日受到除息議題帶動，近五日成交量達40萬張、成交金額約新台幣215億元，受到市場資金高度青睞，國泰投信官網已公布最新的國泰台灣科技龍頭基金公開說明書，基金將自10月15日起修改收益評價日及分配月份，2026年12月會增加一次收益分配。

國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示，00881最大成分股為台積電（2330），約占40%，台積電現行是採取季配息機制，除息月份在每年的3月、6月、9月、12月進行除息；00881調整除息月份後，改成每年6月與12月，主要就是對齊最大成分股配息期間，使投資人更易於理解及了解基金配息來源與配息時程；同時於12月除息，將有利於投資人於年底時檢視全年投資成果，並於年底前取得資金流後，更利於進行次年度的理財規畫。

國泰投信持續依市場變化滾動式調整旗下主被動ETF的產品機制。透過優化收益分配評價與流程，讓發放時程更貼近台股除權息旺季及操作節奏，提升基金運作效益，投資人需要注意，下一次00881的除息日是在2026年12月16日，最後申購日為2026年12月15日，預定發放日則是在2027年1月12日，可留意相關時程。

根據各家金控揭露資訊，四大壽險金控國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）及凱基金（2883）在第2季台股布局策略中，積極加碼台灣AI科技類股，而00881最大特色就是聚焦在台灣科技龍頭，Bloomberg統計，00881追蹤的台灣科技龍頭通訊指數，2016年1月4日至2026年7月31日期間的報酬率1,202.91%，反觀台灣加權指數則是673.93%，台股正處於AI 時代，供應鏈需求加速成長，也帶動科技股表現突出。

國泰投信表示，AI需求持續擴張，台灣半導體及科技供應鏈仍居全球關鍵地位，支撐台股的中長期基本面未變，AI熱潮正由出口進一步擴散至企業資本支出，成為推升台灣經濟的重要引擎。第3季多半是台股勝率與報酬率較低的一季，但第4季便有望回穩，在台股長線多頭架構不變下，台股拉回可視為分批進場的加碼點，00881成分股聚焦在台灣科技產業，近四成布局在台積電；其次為聯發科（2454）、台達電（2308）及鴻海（2317），涵蓋IC設計、電源管理與電子代工。其餘持股包括欣興（3037）、川湖（2059）、台光電（2383）、聯電（2303）、致茂（2360）及奇鋐（3017），專攻PCB、伺服器零組件、半導體與測試設備等領域，整體受惠AI、高效運算及先進製程等科技趨勢，是想要把握台灣科技龍頭股成長的重要投資標的。

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