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00400A配0.12元年化衝9.8％！近三月報酬稱霸：9/4最後買進日

聯合新聞網／ 綜合報導
主動國泰動能高息（00400A）近三個月報酬率達16.26%強勢奪下主動式ETF績效王，同步公告預估配息0.12元、換算年化配息率約9.8%，預計9月7日除息。中央社
主動國泰動能高息（00400A）近三個月報酬率達16.26%強勢奪下主動式ETF績效王，同步公告預估配息0.12元、換算年化配息率約9.8%，預計9月7日除息。中央社

主動式台股ETF績效出爐，主動國泰動能高息（00400A）表現亮眼！根據CMoney最新統計至8月20日數據，00400A近三個月報酬率高達16.26%，強勢奪下主動式ETF「績效報酬王」寶座。

緊隨其後的是主動復華金融股息（00998A）的15.96%、主動野村臺灣優選（00980A）的13.72%以及主動野村臺灣高息（00999A）的12.31%，前段班多檔產品近一季報酬率皆繳出雙位數的好成績，展現主動式經理人選股與追求超額報酬的實力。

在績效拔得頭籌的同時，00400A今日也同步公告最新預估配息資訊。本次每受益權單位預估維持配發0.12元，以今日（8/20）收盤價14.66元估算，單次配息率約0.8%，換算年化配息率高達9.8%，展現出「息利雙收」的強悍優勢。00400A將於9月7日除息，9月4日為參與本次配息最後申購日，投資人可留意相關時程。

法人分析，主動式ETF兼具選股彈性與動能調整策略，在市場震盪向上時更具爆發力。00400A不僅資本利得表現居冠，配息水準亦維持在高檔，成為追求高股息與成長性投資人近期的熱門焦點。

股票代號股票名稱近三月報酬率(%)
00400A主動國泰動能高息16.262
00998A主動復華全球股息15.957
00980A主動野村臺灣優選13.722
00999A主動野村臺灣高息12.312
00985A主動野村台灣5010.570
00983A主動中信ARK創新9.973
00401A主動華南台灣優選9.959
00991A主動復華未來509.403
00992A主動群益科技創新8.521
00981A主動統一台股增長8.439
00993A主動安聯台灣7.850
00984A主動安聯台灣高息7.568
00995A主動中信台灣卓越7.066
資料來源：Cmoney，2026/8/20

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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