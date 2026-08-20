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00400A配0.12元年化衝9.8％！近三月報酬稱霸：9/4最後買進日
主動式台股ETF績效出爐，主動國泰動能高息（00400A）表現亮眼！根據CMoney最新統計至8月20日數據，00400A近三個月報酬率高達16.26%，強勢奪下主動式ETF「績效報酬王」寶座。
緊隨其後的是主動復華金融股息（00998A）的15.96%、主動野村臺灣優選（00980A）的13.72%以及主動野村臺灣高息（00999A）的12.31%，前段班多檔產品近一季報酬率皆繳出雙位數的好成績，展現主動式經理人選股與追求超額報酬的實力。
在績效拔得頭籌的同時，00400A今日也同步公告最新預估配息資訊。本次每受益權單位預估維持配發0.12元，以今日（8/20）收盤價14.66元估算，單次配息率約0.8%，換算年化配息率高達9.8%，展現出「息利雙收」的強悍優勢。00400A將於9月7日除息，9月4日為參與本次配息最後申購日，投資人可留意相關時程。
法人分析，主動式ETF兼具選股彈性與動能調整策略，在市場震盪向上時更具爆發力。00400A不僅資本利得表現居冠，配息水準亦維持在高檔，成為追求高股息與成長性投資人近期的熱門焦點。
|股票代號
|股票名稱
|近三月報酬率(%)
|00400A
|主動國泰動能高息
|16.262
|00998A
|主動復華全球股息
|15.957
|00980A
|主動野村臺灣優選
|13.722
|00999A
|主動野村臺灣高息
|12.312
|00985A
|主動野村台灣50
|10.570
|00983A
|主動中信ARK創新
|9.973
|00401A
|主動華南台灣優選
|9.959
|00991A
|主動復華未來50
|9.403
|00992A
|主動群益科技創新
|8.521
|00981A
|主動統一台股增長
|8.439
|00993A
|主動安聯台灣
|7.850
|00984A
|主動安聯台灣高息
|7.568
|00995A
|主動中信台灣卓越
|7.066
|資料來源：Cmoney，2026/8/20
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