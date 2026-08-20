00400A配0.12元年化衝9.8％！近三月報酬稱霸：9/4最後買進日

主動式台股ETF績效出爐，主動國泰動能高息（00400A）表現亮眼！根據CMoney最新統計至8月20日數據，00400A近三個月報酬率高達16.26%，強勢奪下主動式ETF「績效報酬王」寶座。

緊隨其後的是主動復華金融股息（00998A）的15.96%、主動野村臺灣優選（00980A）的13.72%以及主動野村臺灣高息（00999A）的12.31%，前段班多檔產品近一季報酬率皆繳出雙位數的好成績，展現主動式經理人選股與追求超額報酬的實力。

在績效拔得頭籌的同時，00400A今日也同步公告最新預估配息資訊。本次每受益權單位預估維持配發0.12元，以今日（8/20）收盤價14.66元估算，單次配息率約0.8%，換算年化配息率高達9.8%，展現出「息利雙收」的強悍優勢。00400A將於9月7日除息，9月4日為參與本次配息最後申購日，投資人可留意相關時程。

法人分析，主動式ETF兼具選股彈性與動能調整策略，在市場震盪向上時更具爆發力。00400A不僅資本利得表現居冠，配息水準亦維持在高檔，成為追求高股息與成長性投資人近期的熱門焦點。

股票代號 股票名稱 近三月報酬率(%) 00400A 主動國泰動能高息 16.262 00998A 主動復華全球股息 15.957 00980A 主動野村臺灣優選 13.722 00999A 主動野村臺灣高息 12.312 00985A 主動野村台灣50 10.570 00983A 主動中信ARK創新 9.973 00401A 主動華南台灣優選 9.959 00991A 主動復華未來50 9.403 00992A 主動群益科技創新 8.521 00981A 主動統一台股增長 8.439 00993A 主動安聯台灣 7.850 00984A 主動安聯台灣高息 7.568 00995A 主動中信台灣卓越 7.066 資料來源：Cmoney，2026/8/20

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