009829明正式上市！稀飯「追蹤指數5天飆10％」：韓股反彈衝破技術性牛市

大華韓國KOSPI50（009829）明天（8/21）正式掛牌上市囉！

還沒掛牌，上週009829追蹤的韓國KOSPI50指數就先漲一波了，從8/10的7,515.94點，一路漲到8/14的8,309.65點，短短5個交易日漲幅就來到約10.56%。

而從7/29的波段低點6,195.19點算起，到8/14已經回升至8,309.65點，短短半個月左右就反彈約34.13%，早已跨過市場常用的20%「技術性牛市」門檻，這波韓股反彈的力道也相當強勁。

而最近韓股突然轉強，除了去槓桿到尾端、半導體類股復甦等因素外，其中一個市場焦點近期韓媒傳出，新加坡主權財富基金淡馬錫正在「考慮」直接投資三星電子與SK海力士，消息一出，就是韓國兩大記憶體巨頭三星電子與SK海力士。兩家公司盤中一度雙雙大漲超過8%。

不過目前這項投資並沒有獲得正式證實，所以後續也能在觀察，但這則國際長線資金可能加碼的消息，也成功能讓三星電子、SK海力士出現這麼大的漲幅。

背後還是繞回最近很熱門的記憶體。

過去這波AI行情，市場最早追的是輝達、台積電，但隨著AI伺服器持續升級，GPU運算速度越來越快，光是「算得快」已經不夠，記憶體能不能跟上資料傳輸速度，也開始變得越來越重要。

這也讓HBM高頻寬記憶體成為這幾年AI供應鏈的重要戰場，而韓國剛好握有SK海力士、三星電子兩大記憶體巨頭。

至少從這次市場反應可以看出，只要AI記憶體出現新的資金題材，韓國兩大科技權值股依然很容易成為市場焦點。

而這波記憶體回溫，其實也不只發生在韓國。最近台股的記憶體族群同樣重新受到資金關注，像是南亞科、華邦電、旺宏都出現明顯回溫，其中南亞科甚至在8/13盤中衝上530元、改寫歷史新高。

從韓國的三星電子、SK海力士，到台灣的南亞科、華邦電，可以看出近期市場資金又重新把目光放回記憶體產業。

而這也讓以三星電子、SK海力士為重要核心持股的009829，剛好在一個有意思的時間點掛牌。

韓股從大幅修正走到近期的「技術性牛市」，009829有沒有機會剛好卡到一個不錯的位置？如果後續AI記憶體需求延續、三星電子與SK海力士持續撐起韓股行情，答案就交給掛牌後的績效來驗證了！之後再持續幫大家追蹤009829的表現！

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