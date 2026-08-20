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00881調整除息月份 貼近台積電配息節奏

中央社／ 台北20日電

國泰投信透過官網發布最新基金公開說明書，公告旗下「國泰台灣科技龍頭」ETF（00881），為讓股利發放時程更貼近台股除權息旺季及操作節奏，自10月15日起修改收益評價日及分配月份，今年12月將會增加1次收益分配。

00881基金經理人蘇鼎宇說明，00881最大成分股為台積電，占投資組合比重近40%，台積電現在是採取季配息機制，除息月份為每年3月、6月、9月、和12月。此次00881調整除息月份，改為每年6月與12月，就是希望對齊最大成份股的配息時間，使投資人更易於理解及了解基金的配息來源與配息時程。

另外蘇鼎宇表示，12月除息也有利於投資人年底時檢視全年投資成果，並於年底前取得資金流後，方便進行次年度的理財規劃。

國泰投信表示，公司將持續依市場變化滾動式調整旗下主被動ETF的產品機制，透過優化收益分配評價與流程，讓發放時程更貼近台股除權息旺季及操作節奏，提升基金運作效益。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

除息 配息 台積電 00881國泰台灣科技龍頭

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