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低門檻、高效能的配置管道 大華韓國 KOSPI 50 8月21日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
HBM記憶體廠獲利暴增。資料來源：Bloomberg；資料日期：2026/07/31
HBM記憶體廠獲利暴增。資料來源：Bloomberg；資料日期：2026/07/31

生成式 AI 與超級資料中心建置戰火白熱化，「美國晶片設計、台灣晶片製造、韓國算力記憶體」所組成的跨國 AI 供應鏈黃金鐵三角陣容已然成形。大華銀投信表示，為協助國內投資人精準補齊 AI 算力產業的最關鍵咽喉，大華銀投信旗下全台首檔聚焦南韓 50 大旗艦企業的大華韓國 KOSPI 50（009829），預計8月21日正式掛牌上市！投資人即將可在台股盤中卡位韓國最頂尖的科技與產業龍頭，擁抱 AI 算力升級下的巨大獲利紅利。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，南韓股市正是當前全球科技資產配置的核心亮點。根據國際指標性機構高盛（Goldman Sachs）最新區域資產配置報告提到，受惠於高頻寬記憶體（HBM）嚴重的供需缺口與全球雲端巨頭（Hyperscalers）驚人的資本支出，南韓科技業正迎來歷史級別的「記憶體超級週期（Memory Supercycle）」。

高盛更將南韓指定為亞太市場中「確定性最高（Highest-Conviction）」的配置主軸，預估韓企獲利成長動能將高居亞洲主要股市之冠。無獨有偶，美國銀行（Bank of America）最新研究報告亦同步看好，全球 DRAM 與 HBM 市場規模正大幅擴張，HBM 年成長率預估高達 58%。南韓記憶體雙雄憑藉極高的高階產品良率與客製化研發實力，將牢牢掌握全球 AI 算力的溢價紅利與定價權。

大華銀投信執行副總張耿豪表示，全球AI算力的極致發揮，底層完全仰賴 HBM 的高傳輸頻率與超大容量支援。回顧最新公布的2026年第2季企業財報，韓股兩大龍頭展現碾壓全球同業的獲利爆發力：

三星電子（Samsung Electronics）2026年第2季營業利潤一舉狂飆至584.29億美元，較2025年同期暴增近17倍，營業利潤總額甚至超越美歐眾多AI軟體模型開發與晶片設計巨頭。SK 海力士（SK hynix）2026年第2季營業利潤衝上約403億美元，較2025年同期的65.87以億美元呈現數倍爆發，再度奠定其作為全球高階 HBM 供應鏈龍頭不可替代的霸主地位。

郭修誠分析，相較於 AI 軟體模型開發商或硬體設計廠，南韓記憶體雙雄展現「實打實」將 AI 升級轉化為真金白銀營業利潤的超強能力。隨著 HBM 銷售模式正式轉變為與微軟、Alphabet、NVIDIA 等科技巨頭簽署三至五年長約，產品毛利率持續攀升，南韓記憶體產業已徹底脫離過往傳統 DRAM 的景氣循環框架，走向獲利高度可預測的長線牛市。

張耿豪表示，即便南韓科技巨頭獲利呈現暴發性成長，受限於傳統「韓國折價（Korea Discount）」影響，韓股當前的評價基期依然極度便宜。根據 Bloomberg 最新統計，韓國 KOSPI 50 指數未來一年預估 EPS 成長率高達 224%，高居全球主要股市之冠；然而其預估本益比卻僅有 6.1 倍，創下近十年新低，遠低於台灣 50 指數（20.2 倍）與日經 225 指數（21.7 倍）。

郭修誠指出，南韓政府目前正全力挹注 1.2 兆美元推動「新半導體聚落」、「AI 資料中心」與「實體 AI」三大超級計畫，同時積極透過 Value-Up 企業價值提升方案鼓勵企業發放股利與註銷庫藏股，並全力爭取升等為 MSCI 已開發市場。在「基本面獲利暴增」與「政策面強力作多」雙重催化劑作用下，韓股正處於強烈的評價修復（Rerating）起漲點。

009829 追蹤「KOSPI 50 指數」，前兩大權值股 SK 海力士與三星電子占比近七成，直接重倉鎖定 HBM 霸主，同時涵蓋現代汽車（車用與自動駕駛）、三星 SDI（儲能電池）、斗山重工（核能與 AI 電力）以及 KB 金融集團等韓國國家隊龍頭，具備軟硬兼備的強勁防禦與進攻力。

郭修誠強調，對於手上有台積電（2330）、台股科技 ETF 或美股科技巨頭的投資人而言，8月21日掛牌上市的大華韓國 KOSPI 50（009829）提供一個低門檻、高效能的配置管道。投資人可運用 10 元的親民發行價，透過單筆布局或定期定額方式卡位，打造「美晶片設計＋台晶片代工＋韓算力記憶體」的黃金投資組合，全面掌握 AI 時代最高質量的成長紅利。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

門檻 韓國 算力 009829大華韓國KOSPI50

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