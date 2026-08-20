PCB 近期股價強 中信投信：決定 AI 系統效能與穩定度的重要基礎設施

生成式AI加速發展，全球雲端服務供應商持續擴大AI資料中心及基礎建設投資，市場目光也由晶片、伺服器逐步延伸至PCB、IC載板與高階材料。中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，隨著AI模型規模、運算能力及資料傳輸量持續攀升，伺服器對頻寬、功耗、散熱與可靠度的要求全面提高，PCB已不再只是傳統電子產品中的配角，而是決定AI系統效能與穩定度的重要基礎設施。

中國信託投信持續掌握AI產業長線趨勢，繼上半年推出聚焦算力與電力基礎建設的中信數據及電力ETF（009819）後，再推出鎖定PCB與高階材料供應鏈的009828，進一步完善AI基礎建設投資版圖。面對AI產業分工日益深化，投資機會已由少數晶片及伺服器企業，逐步擴散至支撐高速運算的關鍵零組件，PCB可望成為AI硬體升級循環的重要受惠產業。

葉松炫表示，PCB素有「電子元件之母」之稱，負責承載晶片並傳遞電子訊號。相較於一般PCB，高階PCB必須具備更高線路密度、更快訊號傳輸速度，以及更佳的散熱能力與穩定度。新一代AI伺服器架構持續升級，多層PCB及高速訊號布線的應用同步增加，不僅推升單機使用量與產品附加價值，也墊高供應商的製程技術、資本支出及客戶認證門檻。

葉松炫指出，這波PCB行情並非單純由短期題材推動，而是來自AI硬體規格升級所帶動的結構性需求。根據高盛預估，2025年至2027年AI PCB市場規模年複合成長率可望達140%，AI銅箔基板市場同期年複合成長率更上看179%。此外，玻璃纖維布、銅箔及銅箔基板等上游關鍵材料供需趨緊，也有機會帶動產品價格與相關企業獲利表現，顯示本波成長商機可望由材料、載板一路延伸至高階PCB製造。

從全球產業版圖觀察，台灣、日本及韓國在高階載板與PCB供應鏈具有難以取代的地位。依2024年載板產值統計，台日韓合計占全球市場約九成；其中，台灣長期深耕高階PCB、銅箔基板、IC載板及半導體封裝，日本掌握玻璃纖維布、銅箔、高階電子材料與設備等關鍵技術，韓國則在記憶體、半導體應用及相關材料供應鏈占有重要位置。

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