三大利多助攻！00983A盤中強漲逾5％冠全場：生技持股全面噴出

美國創新成長股強勁反彈，帶動在台掛牌的主動中信ARK創新（00983A）今（20）日跳空開高，盤中漲幅一度超過5%，居主動ETF之冠。法人表示，創新成長股反彈，可歸因生技創新突破、加密貨幣再起，以及美債殖利率回跌三利多，00983A成分股聚焦精準醫療、基金科技，以及數位金融產業，可望持續受惠。

00983A經理人唐祖蔭表示，昨日生技股最大利多，是Moderna與默克宣布，雙方共同開發的個人化mRNA癌症疫苗，在黑色素瘤第三期臨床試驗達成主要目標，激勵Moderna單日暴漲177%、默克上漲逾12%，並帶動Nasdaq生技指數及SPDR標普生技ETF（XBI）分別上漲逾5%。市場資金也迅速流向基因編輯、基因定序及精準醫療相關公司。

00983A雖未直接持有Moderna，卻布局多檔可望受惠精準醫療與個人化治療趨勢的創新企業。主要持股Tempus AI單日大漲約24.1%、Twist Bioscience上漲22.6%、Intellia Therapeutics上漲14.5%，CRISPR Therapeutics、10x Genomics及Beam Therapeutics漲幅也介於9%至13%。

依00983A近期持股資料，Twist Bioscience權重約4.91%、CRISPR Therapeutics約4.63%、10x Genomics約4.17%、Tempus AI約3.91%。僅以上四檔精準醫療與基因科技持股，按照權重及單日漲幅粗估，即可能替基金貢獻約3個百分點漲幅，成為00983A本次上漲最主要來源。

除生技醫療外，加密貨幣及數位金融族群也同步轉強。比特幣19日突破6.8萬美元，美股收盤附近漲幅約6%，帶動加密貨幣交易所Coinbase及穩定幣業者Circle雙雙上漲近10%，Bullish、BitMine等數位資產概念股上漲約9%至11%，Robinhood也上漲約4.6%。

另一方面，美國財政部宣布將長天期公債流動性支持回購規模，由每次最高20億美元提高至至少40億美元，帶動30年期美債殖利率單日下降近10個基點。長天期利率回落，有助於舒緩高估值創新企業的折現率壓力，也為人工智慧、生技醫療、區塊鏈及自駕車等長線成長題材提供估值支撐。00983A主要持股特斯拉當日上漲約4.2%，亦對績效形成正面貢獻。

唐祖蔭表示，00983A投資範圍涵蓋區塊鏈與數位金融，持有Circle、Coinbase及Robinhood等相關企業，因此也直接受惠比特幣反彈及市場風險偏好改善。相較單純投資比特幣，這類企業的營運範圍涵蓋交易、託管、穩定幣、數位支付及金融服務，可望掌握數位資產市場交易活絡與應用範圍擴大的成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。