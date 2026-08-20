押寶操盤實力！外資一個月買超00981A 張數、金額雙雙居冠

台股V型反彈至今，近日進入高檔套牢壓力區，加權指數已經連2日受制於10日線、季線反壓，在「45K」上下激戰。外資趁震盪19日減碼台股416.3億元，為反彈以來最大單日賣超金額，但是買超第一名依舊是主動統一台股增長（00981A），顯示外資並非偏空，而是交由投信操作，押寶操盤實力。

觀察7/31反彈以來到19日，外資僅有一日出脫00981A。進一步統計近一個月，外資累積加碼00981A已經近83萬張，合計砸了235億元，買超張數和金額都是所有ETF第一名。外資對00981A的操作，有別於單日進出ETF的套利模式，顯示是中長線資金的偏多進駐。

00981A昨日新納入了慧洋-KY（2637），刪除嘉澤（3533），台股20日震盪小跌之際，慧洋還逆勢走揚，顯示00981A操盤精準。目前00981A前五大持股分別為：台光電（2383）、台積電（2330）、欣興（3037）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）。

展望後市，統一台股研究團隊表示，AI產業發展正由生成式AI邁向代理式AI階段，應用範圍與商業價值持續擴大。雖然市場短期仍可能受到利率政策及評價調整影響而震盪，但AI長期成長趨勢並未改變。未來可持續關注AI供應鏈中滲透率仍低、具成長潛力的領域，包括先進製程相關設備、廠務與先進封裝，以及AI基礎設施關鍵零組件，如HVDC（高壓直流）機櫃電源模組、CPO（共同封裝光學）等。

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