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黑色素瘤疫苗三期試驗成功！莫德納大漲177% 台股「含莫 ETF」飆漲

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

莫德納和默克Merck19日宣布，兩家公司共同開發的個人化mRNA黑色素瘤疫苗，在三期臨床試驗中，成功降低高風險患者癌症復發及擴散機率。莫德納股價大漲177%，默克也上漲逾12%，台股含莫德納、默克成分股的兩檔ETF-富邦基因免疫生技（00897）、國泰全球基因免疫與醫療革命（00898）都大漲，盤中分別上漲12%、8%。

公告指出，莫德納的mRNA疫苗，搭配Merck的免疫療法Keytruda，能明顯延後黑色瘤的復發時間，也能降低這種癌症蔓延到身體其他部位的風險，產品最快有望於2027年獲得批准上市。

莫德納、默克大漲，也帶動台股兩檔ETF股價噴出，00897持有莫德納股票占比4.13%、默克占3.85%；00898成分股中莫德納占1.38%、默克占2.07%。00897今一度大漲至13.57元，盤中大漲逾12%，00898盤中大漲逾8%，漲至11.08元。

00897於2021年9月24日上市，為不配息ETF，專門參與全球細胞醫療、生物製藥市場成長，近一年績效表現突出，報酬率達63%，不過若是成立時就買進，報酬率仍為負26%。

00898於2021年11月22日上市，也是不配息ETF，聚焦「疫苗突破、基因技術、再生醫療」等產業，追蹤Solactive全球基因免疫與醫療革命指數，近一年績效報酬率近47%，但若是成立時就買進，報酬率為負6.4%。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

莫德納 疫苗 ETF

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