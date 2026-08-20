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台股高檔洗盤ETF買氣不墜！00406A雙月暴增200億 選擇權策略吸睛也吸金

聯合新聞網／ 綜合報導
台股高檔震盪之際，ETF買氣未退，主動中信台灣收益00406A靠掩護性買權策略與配息表現，兩個月內規模突破200億元並帶動市場關注。歐新社
台股高檔震盪之際，ETF買氣未退，主動中信台灣收益00406A靠掩護性買權策略與配息表現，兩個月內規模突破200億元並帶動市場關注。歐新社

台股上半年走勢氣勢如虹，但下半年開始受到國際情勢等不確定因素影響，盤勢轉為震盪格局。不過，ETF市場交易依然相當熱絡，買氣未受外部因素干擾。

截至8月19日，台灣ETF整體規模仍達8.4兆元，較下半年以來成長6.4%；其中，規模成長率超過100%的ETF包括FT臺灣永續高息（00961）與主動中信台灣收益（00406A），而00406A更於8月19日正式突破200億元規模大關。

根據CMoney統計至8月19日資料，進一步觀察規模成長前十強ETF近一個月報酬表現，以期元大S&P黃金（00635U）、主動復華未來50（00991A）及主動中信台灣收益（00406A）名列前三，近一個月報酬率皆達約10%。

主動中信台灣收益（00406A）於2026年6月2日成立，並於6月11日掛牌上市，短短兩個月內規模即突破200億元，成長率超過200%。

專家表示，該檔ETF掛牌僅一個月便迎來首次配息，主要受惠於將掩護性買權（Covered Call）策略納入投資操作。

在近月台股震盪劇烈的環境下，可透過權利金收益創造穩定現金流，也使產品憑藉亮眼的配息表現，在短時間內受到投資人高度關注。

法人指出，相較於傳統高股息ETF主要仰賴企業股利收入，掩護性買權策略則結合股息、資本利得及權利金等多元收益來源。

尤其當市場波動加劇時，選擇權隱含波動率往往同步上升，有助於提高權利金收入，因此在盤整、小幅上漲或震盪修正的市場環境中，較有機會展現收益優勢。

不過，主動中信台灣收益（00406A）並非純粹的掩護性買權ETF，而是將該策略納入整體投資架構中，成分股仍涵蓋許多具成長潛力的企業。

換言之，這檔產品不僅能在盤勢震盪時透過權利金收入增加收益，也有機會在多頭行情中掌握成長契機，兼具「成長」與「收益」雙重優勢，這也是其報酬表現與配息能力均不遜於其他產品的原因之一。

展望台股後市，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，預期台股在8月底前將維持高檔震盪偏多格局，市場焦點仍將圍繞在美國科技股走勢、外資現貨與期貨布局，以及上市櫃公司8月營收表現。

若權值電子股止穩、成交量逐步回升，資金有機會再度回流AI伺服器、半導體設備、散熱、PCB及高階材料等族群，帶動相關個股表現。

張書廷進一步指出，SEMICON Taiwan國際半導體展將於9月登場，有望成為台股下一波重要催化劑，帶動市場提前聚焦AI運算、先進封裝、Chiplet、矽光子、CPO、高頻寬記憶體（HBM）及智慧製造等供應鏈商機。

不過，他也提醒，展覽題材往往容易出現「展前卡位、展中分化」的現象，建議投資人優先布局具備訂單成長、產能擴張或技術進展等基本面支撐、且具驗證性的企業，以掌握產業成長機會。

表：下半年規模成長前十強之ETF
股票代號股票名稱規模（億元）下半年規模增幅近一月報酬率（%）
00961FT臺灣永續高息96.1210.1%8.0
00406A主動中信台灣收益204.6168.3%9.1
00685L群益臺灣加權正2689.197.0%6.8
00984D主動聯博全球非投85.585.3%-0.8
00927群益半導體收益481.141.8%-0.6
00911兆豐洲際半導體17.441.2%-1.6
00991A主動復華未來50898.034.4%10.6
00913兆豐台灣晶圓製造27.130.5%-1.7
00708L期元大S&P黃金正2106.428.2%23.1
00635U期元大S&P黃金158.827.3%11.3
資料來源：CMoney，統計至2026/8/19

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 選擇權

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