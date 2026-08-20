聽新聞
0:00 / 0:00
00406A破發仍配16%年息！暴力高息也高波動？掩護性買權優劣解析
＊原文發文時間為8月19日
破發還能配出16%年息！00406A第二次配息登場，掩護性買權難逃大漲大跌命運？
主動中信台灣收益（00406A）最新配息公告出來了！預計每單位配發0.138元，年化殖利率直接飆破16%，再次引爆市場討論！
這檔掛著「主動型+掩護性買權（CoveredCall）」雙招牌的ETF，到底是在送大禮，還是隱藏著高波動風險？幫大家整理兩大觀測重點：
數據亮點：暴力高息+超快填息
第二次估算配息：配息0.138元（8/17公告價9.84元），預估年化殖利率約16.8%。
首次配息回顧：配息0.128元（除息前價格8.06元），年化殖利率19.10%，且僅花了1天就完成填息。
績效性格：大起大落 高Beta特質
從7、8月的市場大波段來看，00406A的主動操盤展現了極強的「雙刃劍」特質。
七月股災波段（07/01～07/31）：大盤回檔時它跌最深，報酬率為-16.23%，防守力弱於0050（-5.37%）與0056（-3.59%）。
八月反彈波段（07/31～08/18）：市場回溫時反彈驚人，報酬率高達10.59%，超越了0056（5.09%）與0050（0.24%）。
棒棒碎碎念
00406A雖然有掩護性買權收取權利金來補貼配息，但主動選股策略讓它在順風時攻擊力爆棚、逆風時修正也相對沉重。
這種「大漲大跌」的性格，非常適合喜歡做波段價差、低檔抄底的快手投資人；但若是期待穩定低波動的存股族，進場前可得先做好心態調整與資產配置！
目前股價回落到9.5元，你會想趁破發搶進這波16%高息，還是繼續觀望經理人的主動操盤表現呢？
◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。