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反1、高息 ETF 避險利器 00686R、00946、00919等18檔逆勢收紅

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股大跌，18檔逆勢收紅的台股ETF。CMONEY、2026/8/19
台股大跌，18檔逆勢收紅的台股ETF。CMONEY、2026/8/19

台股19日大跌，台股ETF也一片慘綠，不過還是有18檔逆勢收紅，除了包括群益臺灣加權反1（00686R）在內的4檔反1外，其他14檔原型台股ETF逆勢收紅的分別是群益科技高息成長（00946）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、富邦臺灣優質高息（00730）、元大台灣價值高息（00940）等清一色都是高息型。顯示出在大盤震盪之際，除了反1是避險利器外，高息ETF相對穩健抗震，資金湧向能有高息收保護的台股ETF。

群益投信台股ETF研究團隊強調，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

此外，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF無疑是不錯的投資工具，投資人可善加利用台股槓反ETF靈活操作，在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率，而在市場下跌時，也可利用反向型ETF進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

00686R經理人洪祥益表示，台灣加權指數自波段低點反彈已逾6,000點，投資人對於反向ETF大幅增加避險需求。不過台灣反向一倍ETF內扣成本高並不適合長期持有，但適合進行短線空頭趨勢操作或空頭趨勢避險。台灣股市長期走勢多為牛市期間長並且緩漲，台股雖然基本面佳、中長多格局不變，但近期市場震盪劇烈，建議投資人可善用槓反ETF操作，在市場動盪之際仍能創造獲利契機。

00946經理人洪祥益指出，台灣作為AI產業關鍵供應鏈，不論是先進代工、封裝等半導體電子產業相關供應鏈營運有望持續受惠，因此對台股成長維持偏多看法。惟目前短線波動仍趨頻繁，預期待籌碼整理後，台股盤勢仍有望迎接第四季傳統股市旺季，投資人可逢低分批布局科技高息ETF。

00919基金經理人謝明志表示，面對大盤震盪，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，因發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。隨著AI商機不斷擴大，預估台股今年盈餘增速與下半年企業營運上修循環未變，將成為台股成長背後最重要的支撐。投資人可持續定期定額，以參與中長期多頭行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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