自嘲「美債是垃圾」！郭哲榮嘆抱00687B少賺上億：若轉0050賺翻了

台股近期波動劇烈，摩爾投顧分析師郭哲榮在節目中直言不諱地大談投資心法。他拿自己的慘痛經驗自嘲，甚至直接在直播中喊出「美債通通是垃圾」，坦言自己手上就卡著這些資產，若不是當初為了堅持分析師誠信沒能果斷停損，自己少賺了將近1億元。

對於市場上不少人習慣把錢放銀行定存或買美債領息，郭哲榮直言「把錢放銀行最傻」。

他分析，銀行定存利率永遠只有1%多，但美國政府發債規模已逼近40兆美元，政府不斷印鈔票只會讓錢越來越薄、越來越不值錢；至於30年期美債殖利率雖然飆破5%，但除非是資金規模達到1億元以上的高資產族群，才有需要做美債這類資產配置，一般散戶把資金死守在定存或美債，實質購買力只會被通膨無情吞噬。

郭哲榮進一步向粉絲喊話，資本主義的市場運作模式就是透過通膨推動資金流動，把沒有投資效益的錢「吃掉」，因此投資人要想辦法跑得比通膨更快，而最好的投資工具依然是股市。

他直言，除非資金規模超過1億元以上、需要做部分資產防守配置，否則一般人真的不需要去碰美債。

編按： 回顧郭哲榮過去對美債的操作，他曾在2025年砸下1.74億元重押國泰20年美債（00687B），並立下「沒賺2200萬元不出場」的承諾。當時受美國降息預期激勵帶動美債反彈，他雖一度想提早獲利了結轉進市值型ETF，但為顧及誠信仍選擇繼續抱牢，因而錯失及早將大筆資金轉往0050的絕佳換股時機。

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